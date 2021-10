Sievershausen

„Norddeutscher Orgelbarock“: So nennt Axel LaDeur, Organist der Kreuzkirche in Hannover, sein Programm, mit dem er am Freitag, 8. Oktober, ab 18 Uhr in der St.-Martins-Kirche in Sievershausen, Zum Krähenfeld 3, auftritt. Neben dem Konzert informiert der Förderverein der Kirchengemeinde über neue Gestaltungsmöglichkeiten des Außengeländes der Kirche.

LaDeur ist unter anderem musikalischer Leiter sowie Theatermusiker und ist schon weltweit aufgetreten. Bei dem Konzert spielt der Organist Werke von Böhm, Buxtehude, Lübeck und Reincken. Der Förderverein freue sich auf den Besuch des „Kirchenmusikers aus Leidenschaft“, sagt Fördervereinsmitglied Claudia Stünkel. Während des Konzerts werde LaDeur dem Publikum die verschiedenen Werke mit Erzählungen näherbringen.

Nagelkreuzandacht mit Pastor Thorsten Leißer

Ab 17 Uhr können sich Interessierte bei einem Glas Wein über erste Gestaltungsideen des Kirchenaußengeländes informieren und ihre eigenen Ideen und Anregungen einbringen. Etwa zehn Minuten vor der Aufführung hält Pastor Thorsten Leißer eine Nagelkreuzandacht. Bei der Veranstaltung gilt die 2-G-Regel (vollständig geimpft oder genesen).

Eine Platzreservierung ist per E-Mail an foerderverein@kirchesievershausen.de oder unter Telefon (01 72) 5 13 71 72 notwendig. Der Eintritt ist frei, der Förderverein bittet aber um Spenden zur Gestaltung des Außengeländes.

