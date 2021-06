Aligse

Noch vor der politischen Sommerpause will der Rat der Stadt Lehrte endgültig über den Bebauungsplan für das geplante Aldi-Logistikzentrum bei Aligse beraten und einen Beschluss dazu fassen. 235 Einwendungen und Stellungnahmen hatte die Stadtverwaltung zu dem Projekt unlängst erhalten – ein rekordverdächtiger Wert für Lehrte. Und jetzt hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in der Region Hannover seine Ablehnung zu dem Projekt noch einmal öffentlich wiederholt. Er kritisiert in einer Mitteilung insbesondere die Versiegelung von rund zwölf Hektar Ackerland als „nicht mehr hinnehmbar“.

Forderung: Weniger Fläche versiegeln

Die Planungen für das neue Logistiklager würden „unbeirrt vorangetrieben“, kritisiert der BUND. Dabei habe man schon seit dem Beginn der Planungen darauf hingewiesen, dass „solche Großbauvorhaben nicht mit der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung vereinbar sind“, so der Umweltverband. Diese sähen eine deutliche Reduzierung des Flächenverbrauchs bis 2030 vor. Und auch die Niedersächsische Landesregierung habe ihre Ziele bezüglich des Flächenverbrauchs im sogenannten Niedersächsischen Weg unlängst konkretisiert. Die Neuversiegelung von Flächen in Niedersachsen solle bis 2030 auf unter drei Hektar pro Tag und in den Folgejahren weiter auf „Netto-Null“ bis spätestens 2050 reduziert werden.

„Werden weiterhin solche Großprojekte durchgeführt, sind die von der Landesregierung vorgegebenen Ziele nicht zu erreichen“, meint René Hertwig, Naturschutzreferent des BUND in der Region Hannover. Experten hätten ermittelt, dass die Versiegelung die Neubildung von Grundwasser reduziere. Nach Ansicht von Hertwig ist dies gerade im Hinblick auf klimatische Veränderungen mit immer länger anhaltenden Trockenperioden in den Sommermonaten nicht hinzunehmen.

