Ahlten

Als Klopapier zu Beginn der Corona-Krise knapp war, haben ihm die Kunden förmlich die Bäckerei eingerannt: Handelsübliches Toilettenpapier gab es dort zwar nicht, dafür aber süßen Kuchen in Form von Klopapierrollen. Dass dieses Gebäck mal zum Verkaufsschlager werden würde, hätte sich Bäcker Marco Klöpper aus Ahlten niemals träumen lassen. „Aber dann ging der Verkauf unserer Klopapierkuchen durch die Decke“, sagt Klöpper und lacht.

Mehr als 5000 Stück hat er in seinen Filialen bisher verkauft. Vier Mitarbeiterinnen waren in der Backstube zeitweise mit nichts anderem als der Produktion der begehrten Backwaren in Form von Toilettenpapierrollen beschäftigt. Es wurden etliche Überstunden gemacht, zwischenzeitlich gab es sogar Lieferengpässe. Nach einem Bericht in dieser Zeitung stürzten sich auch andere Medien, Radiosender und TV-Teams auf Klöppers Klopapierkuchen. Der Bäckermeister gab Interviews, SAT.1 und NDR drehten in seiner Backstube.

Kunden haben wieder ein Lachen auf dem Gesicht

Klöpper freute sich über die Werbung und die fröhlichen Gesichter seiner Kunden. „Ich wollte mit der Idee den Leuten in schwierigen Zeiten wieder ein Lachen ins Gesicht zaubern, und das hat prima geklappt“, sagt er.

In seiner Backstube entstanden auf Wunsch auch Klopapierkuchen mit Widmungen wie „Für Klaus“. Die Kunden bestellten telefonisch oder per E-Mail, viele fragten nach einem Lieferservice. Spätestens dabei kam Klöpper jedoch an seine Grenze. „Zuckerguss wird irgendwann flüssig und verläuft, ein Lieferservice kam daher nicht infrage“, erklärt der Bäcker.

Die Klopapierkuchen aus Rührteig und Zuckermasse gingen am Anfang der Corona-Krise weg wie die sprichwörtlich warmen Semmeln. Mittlerweile ist die Nachfrage etwas abgeebbt. Quelle: privat

Weitere Corona-Backwaren verkaufen sich nicht so gut

Jetzt werden die Klopapierkuchen aus Ahlten zwar immer noch verkauft, die Nachfrage ist jedoch deutlich zurückgegangen. Kreative Ideen hat Klöpper aber immer noch. So verkauft er jetzt auch andere Corona-Backwaren: Von seinen Amerikanern mit Kulleraugen und Mundschutz aus Zuckerguss gehen derzeit rund 140 Stück pro Tag über die Ladentheken.

Das Gebäck mit dem Titel „Amis first“ kann dem Klopapierkuchen damit bei den Verkaufszahlen längst nicht das Wasser reichen. Das süße Teilchen „Dr. Hase“ aus Quarkteig, das es sowohl mit als auch ohne Knick im Ohr bereits vor den Klopapierrollen in Klöppers Sortiment gegeben hat, rief bei den Kunden ebenfalls nur vergleichsweise kleine Begeisterungsstürme hervor. Die nächste Idee: irgendwas mit Maikäfern. „Und dann auch jenseits von Corona, Mundschutz und Klopapier“, sagt der Ahltener und lacht.

Von Katja Eggers