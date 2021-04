Sievershausen

Die evangelische Kirchengemeinde in Sievershausen hat nach dem Osterfest eine besondere Überraschung erlebt: Willi und Andrea Balkenholl spendeten ihr 500 Euro. Damit stockten sie die Summe auf, die sie im Rahmen des Verkaufs des Sievershäuser Passionsbrotes einnehmen konnten, welches die Bäckerei Balkenholl zusammen mit Pastorin Hanna Dallmeier in der Zeit vor Ostern kreiert hatte.

Das pikante Dinkelbrot mit würzigen Kräutern war schon zwei Wochen vor Ostern in den Verkauf gekommen. An Gründonnerstag konnte sich dann jeder Käufer sein eigenes Brot segnen – die Anleitung dazu lag beim Bäcker und an der Kirche zum Mitnehmen bereit. Pastorin Hanna Dallmeier hatte außerdem einen kurzen Film erstellt, um die Segnung zu erklären und zu zeigen.

Passionsbrot war bisweilen ausverkauft

Das Sievershäuser Passionsbrot – 20 Stück wurden davon täglich gebacken und gingen für 3,30 Euro in den Verkauf – stieß auf große Resonanz. An manchen Tagen war es sogar ausverkauft, betont Dallmeier jetzt. Mit seiner pikanten Note sei es genau das richtige Brot für die Passionszeit gewesen, ehe dann am Ostersonntag das süße Osterbrot auf den Tisch kam.

Vom Verkauf jedes Brotes hatte Bäcker Willi Balkenholl 30 Cent als Spende an die Kirchengemeinde eingeplant. Nach den Feiertagen erhöhte er diese Spende: seine Frau Andrea Balkenholl übergab der Pastorin nun einen Scheck über 500 Euro. „Gerade in dieser Zeit, in der wir als Kirche nur unter erschwerten Bedingungen präsent sein können, war das Sievershäuser Passionsbrot eine besondere Chance, mit unserer Botschaft bei den Menschen zu sein“, sagt Dallmeier. Die Spende sei „ein Ostergeschenk obendrauf“, meint die Pastorin.

Von Achim Gückel