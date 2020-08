Ahlten

Keine Notrufsäule, keine Videoüberwachung – Ahltens S-Bahnhof bekommt weder das eine noch das andere. Der Ortsrat Ahlten hatte sich für beide Maßnahmen im Februar stark gemacht, um die Sicherheit am Bahnsteig zu verbessern. Vier Monate später liegt nun die Antwort vor: Die Deutsche Bahn hat den Maßnahmen eine klare Absage erteilt.

Eine Notrufsäule entspricht demnach nicht mehr dem modernen Stand der Technik. Am S-Bahnhof Ahlten war ein solcher Service im Jahr 2000 zur Expo installiert worden, 2017 wurde die Säule wieder abgebaut. „Die Technik ist seither rasant fortgeschritten“, heißt es in dem Antwortschreiben der Bahn. Die damals eingebaute Informationstechnik sei mit der heutigen Technik nicht mehr kompatibel. Die alten Anlagen seien zudem sehr störanfällig geworden, würden störungsbedingt teilweise längerfristig ausfallen und könnten nur noch mit besonderem Aufwand instandgesetzt werden.

Bahn: Keine Notwendigkeit für Videoüberwachung

Für Notrufe würden die Menschen heute zunehmend Handys nutzen. Die Nutzung der Notrufsäulen sei immer weiter zurückgegangen und habe nachhaltig an Bedeutung verloren. Die Bahn baut Notruf- und Informationssäulen daher nach und nach ab. Das Unternehmen empfiehlt im Notfall stattdessen, die 3-S-Zentrale Hannover Hauptbahnhof anzurufen. Diese sei täglich rund um die Uhr besetzt und unter Telefon (05 11) 2 86 10 55 erreichbar. Sie würde dann die notwendigen Maßnahmen veranlassen.

Auch die geforderte Kamera wird die Bahn am Bahnsteig in Ahlten nicht installieren. „Die Videoüberwachung wurde durch Risikoanalysen von der Bundespolizei überprüft und als nicht notwendig eingestuft“, heißt es in dem Schreiben der Bahn.

Koehler : „Viele Ältere haben gar kein Handy“

Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ist mit der Antwort der Bahn alles andere als zufrieden. „Das ist zu wenig, so lassen wir uns nicht abspeisen“, sagte sie und kündigte bereits an, sich mit dem Anliegen erneut an die Bahn wenden zu wollen. Gerade nach dem Vorfall, als im Oktober 2019 eine Gruppe junger Männer einen 17-Jährigen brutal zusammengeschlagen und ins Gleisbett geschubst hatte, seien die Ahltener an sie herangetreten und hätten gefordert, den S-Bahnhof künftig sicherer zu machen. „Diesen Vorfall kann die Bahn doch nicht einfach so abtun“, meint Koehler. Auch dass die Bahn auf die zunehmende Handynutzung verweist, lässt Ahltens Ortsbürgermeisterin nicht gelten: „Viele Ältere haben gar kein Handy.“

SPD-Fraktion macht sich wenig Hoffnung

Timo Bönig, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Ortsrat Ahlten, macht sich indes nicht allzu viel Hoffnung, dass die Bahn die geforderten Sicherheitsmaßnahmen im Nachgang umsetzt. „Es ist gut, da hartnäckig am Ball zu bleiben, dürfte aber sicher schwierig werden“, meint er. Eine Videoüberwachung am Bahnsteig hält er schon aus Datenschutzgründen für problematisch. Eine Notrufsäule könne dort aber zumindest das Sicherheitsgefühl erhöhen. „So ein Drücken das Notruf-Buttons geht vermutlich auch schneller, als über das Handy die entsprechende Nummer zu wählen.“

Dem Hinweis der Bahn auf die 3-S-Zentrale kann er nicht folgen. Da müsste es ja am Bahnhof dann zumindest auch Schilder geben – die vermisse ich allerdings“, sagt Bönig.

Von Katja Eggers