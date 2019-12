Lehrte

Die Überraschung ist gelungen. Heike Köcher hatte für ihre ehemaligen Kolleginnen ein ganz besonderes Geschenk parat. Sie brachte zur Weihnachtsfeier der Bahnhofsmission in Lehrte eine Geldspende von 500 Euro mit. Und da war die Verwunderung bei den sieben Ex-Kolleginnen groß.

Wie kam es überhaupt dazu? Die Lehrterin Heike Köcher hatte von der Aktion des Discounters NP gehört. Der hatte zum Tag des Ehrenamtes am Donnerstag, 5. Dezember, für zehn „wahre Alltagshelden“ und deren Institutionen sowie Vereine jeweils die 500 Euro ausgelobt. Köcher, die selbst drei Jahre lang bei der Bahnhofsmission als „Kümmerin“ mitgemacht hatte und aus gesundheitlichen Gründen schließlich aufhören musste, denkt gern an diese Zeit mit ihren Mitstreiterinnen zurück.

Heike Köcher gewinnt bei der Aktion Wahre Alltagshelden

Weil Köcher so schöne Erinnerungen an die Arbeit und an die Mitarbeiterinnen hat, machte sie kurzerhand bei der Aktion des NP-Marktes mit und schickte die Bewerbung los. Kurze Zeit später kam dann der überraschende Anruf: Sie hatte tatsächlich für ihre wahren Alltagsheldinnen von der Bahnhofsmission das Geld gewonnen.

Und genau am Tag der Auslobung des Discounters hatten auch die sieben Frauen von der Bahnhofsmission in Lehrte, Ehemalige und Unterstützer sowie Mitglieder der Kirchenvorstände der Markus- und Matthäuskirche zu ihrer alljährlichen Weihnachtsfeier eingeladen.

Die Freude und der Jubel über diese tolle Nachricht war groß – „und der Kaffee und Kuchen schmeckten gleich doppelt so gut“, sagte Monika Schneider-Mild, ehemalige Mitarbeiterin. Die Räume an Gleis 11, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, waren liebevoll weihnachtlich dekoriert. Auch die Tische waren mit Tannenzweigen und roten Tischdecken sowie Plätzchen hübsch hergerichtet.

Pastor bedankt sich bei Ehrenamtlichen

Pastor Andreas Anke von der Markusgemeinde hielt eine kurze Andacht, bevor er sich dann bei allen Ehrenamtlichen für die wertvolle Arbeit bedankte, die sie in diesem Jahr für Bedürftige geleistet haben. Dazu gehören: Christine Busch-Saile, Angela Heideck, Marika Ludwig, Ramona Nauen, Eleonore Richwien und Traute Schulze-Heinrich.

Abschließend lauschten alle lustigen Geschichten zu und stimmten so manches Weihnachtslied in Begleitung von Wilhelm Jacob am E-Piano ein. Schließlich ging auch diese stimmungsvolle und kurzweilige Weihnachtsfeier zu Ende – und die Freude über die 500 Euro war nach wie vor groß.

Von Katerina Jarolim-Vormeier