Lehrte

In der Lehrter Bahnhofsmisson ist trotz des Lockdowns an den Tagen vor Weihnachten viel los. Menschen, die auf den Zug warten oder nach der Toilette fragen, oder Wohnungslose, Einsame, Drogen- oder Alkoholabhängige besuchen die Räume auf Gleis 11, um sich aufzuwärmen Getränke und eine warme Mahlzeit zu bekommen – oder sich einfach mal nur den Frust von der Seele zu reden.

Neu ist seit einigen Monaten die Klingel am Eingang und der Hinweis auf das Tragen einer Maske. „Jeder Besucher muss sich anmelden, wenn er die Räume betritt“, erklärt Pastor Andreas Anke von der Lehrter Markusgemeinde, der das Projekt Bahnhofsmission betreut.

Die Bahnhofsmission bleibt an Heiligabend geschlossen. Am 29. Dezember öffnet die Einrichtung an Gleis 11 wieder. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Die Besucher werden nur mit Maske eingelassen und registrieren sich danach mit Namen und Telefonnummer. Nur noch ein kleiner Raum, der bisher als Vorraum genutzt wurde, mit vier Sitzplätzen an kleinen Einzeltischen steht jetzt zum Verweilen zur Verfügung.

Dokumentationspflicht hält Besucher ab

Der bisherige große Aufenthaltsraum nebenan wurde für den Besuchsverkehr komplett geschlossen. Eine Plexiglasscheibe am Eingang zu dem Raum trennt nun Besucher und Mitarbeiter der Bahnhofsmission. Essen oder Getränke werden durch eine kleine Luke unter der Plexiglasscheibe ausgegeben. „Diese Maßnahmen sind Teil unseres Hygienekonzepts“, sagt Pastor Anke. Einige Stammbesucher sind weiter regelmäßig da. Wie Roger Grund. „Ich komme seit 20 Jahren hierher.“ Er besuche die Bahnhofsmission nicht nur wegen des warmen Essens, das er dort bekomme. Vor allem der Rhythmus und die Kontakte seien ihm wichtig, sagt Grund. „Ich kenne viele hier.“

Die Pandemie selbst und die neuen Hygieneregeln hielten viele Stammgäste aber auch vom Besuch ab, haben die Mitarbeiter festgestellt. Nicht nur Menschen aus Risikogruppen blieben nun weg. Vorher seien manche auch einfach nur zum Reden – um Gesellschaft zu haben – vorbeigekommen. „Manchmal hielten sich zwölf bis 20 Leute gleichzeitig in dem großen Raum auf“, sagt Heike Köcher, eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Sie saßen gemeinsam mit dem Personal in Gruppen an den großen Tischen. Teils wurden dort sogar die Geburtstage von den Besuchern gefeiert. „Das geht jetzt alles nicht mehr“, sagt Köcher. Jetzt dürfe an den vier kleinen Tischen im Vorraum nur noch je eine Person sitzen. Und nach 30 Minuten müssten sie den Raum verlassen, um für einen neuen Besucher Platz zu machen. „Die Gemeinschaft, die es hier früher gab und die viele gesucht haben, die gibt es dadurch nicht mehr“, bedauert die Mitarbeiterin.

Pastor Andreas Anke ist stolz auf das engagierte Team bei der Bahnhofsmission: Christine Busch-Saile (von links), Angela Heideck und Heike Köcher sind neben drei weiteren Ehrenamtlichen regelmäßig dabei. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Außerdem halte die nun vorgeschriebene Dokumentationspflicht manche vom Besuch ab, sagt Pastor Anke. Einige der Stammbesucher kämen in die Bahnhofsmission, um ihr Herz auszuschütten – viele wollten dabei jedoch lieber anonym bleiben, sagt der Pastor.

Mitarbeiterinnen teilen auch Masken aus

Der Kontakt mit den Besuchern – darunter Hartz-IV-Empfänger, Drogen- oder Alkoholabhängige und Wohnungslose – ist nicht immer einfach. „Man muss damit umgehen können“, sagt Heike Köcher. Viele der Mitarbeiterinnen kämen aus dem Gesundheitsbereich – allein drei der Mitarbeiterinnen haben vor ihrem Ruhestand als Krankenschwestern oder in der Altenpflege gearbeitet. „Wir sind es gewohnt, zuzuhören“, sagt Köcher. Die Mitarbeiterinnen stehen den Besuchern immer mit Rat und Tat zur Seite. Da werden nicht nur fehlende Masken kostenlos an Bahnreisende vergeben – es wird auch in Corona-Zeiten zugehört und getröstet.

Die sechs Ehrenamtlichen, die alle schon im Ruhestand sind, machen ihre Arbeit gerne. „Es macht Spaß hier zusammenzuarbeiten. Wir verstehen uns alle sehr gut“, sagt Christine Busch-Saile, die das Team leitet. Es sei zudem eine schöne Sache, „hier herzukommen und eine Aufgabe zu haben“, ergänzt sie. Christine Busch-Saile lobt auch die Zusammenarbeit mit Lehrtes Stadtkümmerer. „Er hilft uns schon viel, trägt auch mal schwere Sachen für uns oder repariert etwas“, sagt Busch-Saile.

Die Bahnhofsmission Lehrte an Gleis 11 ist dienstags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 24. Dezember, bleibt die Einrichtung geschlossen. Ab Dienstag, 29. Dezember, öffnet die Bahnhofsmission wieder regulär. Auch an Silvester ist die Bahnhofsmission geöffnet.

Von Patricia Oswald-Kipper