Steinwedel

Sonniges Wetter, angenehme Temperaturen und der Klang von Stevie Wonders „Have A Talk With God“. Dieses Ambiente haben am Sonntag rund 100 Besucher vor der Steinwedeler St.-Petri-Kirche genossen. In einem durch die Corona-Bestimmungen weiten Rund von Gartenstühlen lauschten sie dort dem Auftritt der Band Handful of Soul.

Erstes öffentliches Konzert

In Pandemie-Zeiten ist es immer noch ungewohnt, Live-Musik zu genießen. Aber für das Quintett, das vor dem Kirchenportal spielte, war es aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes. „Es ist unser erstes öffentliches Konzert“, erklärte Bassist Elkmar Winter aus Aligse. Die Band sei noch neu. Eigentlich hätte im Frühjahr das erste Konzert stattfinden sollen, aber die Corona-Pandemie hat das verhindert.

Anzeige

Musikalische Neulinge sind die Fünf aber keineswegs. Winter hat lange das Musikgeschehen in St. Petri mitbestimmt und spielt dort heute noch die Orgel. Pianist Joachim Dierks hat in der hannoverschen Erlöserkirche die so genannte Gospelkirche mitbegründet. Auch die Sängerinnen Romy Blume und Claudia Harder sowie Perkussionist Gunnar Hoppe sind in diesem Umfeld zu Hause.

Weitere HAZ+ Artikel

Gospel sei aber nur ein kleiner Bestandteil des Bandrepertoires, sagte Dierks. „Wir spielen das, was uns Spaß macht.“ Und das sei eher der Soul.

Sängerinnen halten fünf Meter Abstand

Die Corona-Bestimmungen haben nicht nur das Konzert am Sonntag beeinflusst. Auch die Vorbereitungen hätten darunter leiden müssen, wie Winter und Dierks erklärten. „Wir hatten nur eine Probe vorher.“ Und die Sängerinnen hätten dabei fünf Meter von den anderen Musikern entfernt gestanden, denn Singen sei unter Corona-Bedingungen besonders problematisch.

Die lange Pause des gemeinsamen Übens sei musikalisch nicht so schlimm gewesen, sagte Winter. „Das vergisst man ja nicht.“ Sehr viel problematischer sei die fehlende Motivation gewesen. „Wenn man kein Ziel hat, auf das man hin übt, fehlt der Ansporn“, sagte Dierks. Er habe sich während des Shutdowns eher auf das Schreiben von Songs konzentriert. Da komme das Konzert in Steinwedel gerade recht. „Das hat einen richtigen Motivationsschub gegeben“, sagte Winter. „Man ist richtig ausgehungert.“ Entsprechend groß sei die Spielfreude in der Band. Und die Gemeinde freue sich ganz besonders, dass es wieder ein Konzert gebe, berichtete Winter.

Ohne Fender Rhodes ist der Klang anders

Wegen der Sanierung der Orgel im Gotteshaus musste der Auftritt allerdings im Freien stattfinden. Das habe Einfluss auf die Instrumentierung gehabt, erklärten Winter und Dierks. Pianist Dierks spielt bei Handful of Soul in der Regel Originalinstrumente aus den Siebzigerjahren wie das Wurlitzer E-Piano oder das Rhodes Piano mit entsprechendem Klangbild. Dafür sei aber auf dem kleinen Podium vor der Kirchentür kein Platz. So musste es ein modernes, kleineres Yamaha-E-Piano sein.

Von Michael Schütz