Lehrte

Das Fahrradprojekt des Vereins „Lehrte hilft” geht in die nächste Runde: Auch für das kommende Jahr gebe es wieder einen Aufruf zu Fahrradspenden, teilt Sprecher Armin Albat jetzt mit. Zunächst müsse aber Platz im Lager geschaffen werden. Daher gibt es am Sonnabend, 27. November, von 14 bis 17 Uhr einen Fahrradbasar auf dem Hof des Rotkreuz-Zentrums an der Ringstraße 9.

Im April 2021 hatte „Lehrte hilft“ zu Fahrradspenden für geflüchtete Menschen aufgerufen. Daraufhin gaben Lehrterinnen und Lehrter mehr als 300 Räder ab, die dann aufgearbeitet und zum Großteil weitergegeben wurden. „Mit so einer großartigen Reaktion haben wir nicht gerechnet, dieses Jahr war offensichtlich Zeit, um Keller und Garagen aufzuräumen“, meint Albat, der das Fahrradprojekt leitet.

Im Laufe des Jahres hätten sich aber auch einige „Restposten“ angesammelt, die nun vom Hof sollen. Dabei handele es sich um gut fahrbare ältere Räder mit solider Basisausstattung. Wer eines davon haben möchte, kann zum Reparaturkostenbeitrag von 20 Euro beim Basar ein Schnäppchen machen.

50 Fahrräder suchen neue Besitzer

Derzeit stehen laut Albat etwa 50 Fahrräder auf dem Hof des Rotkreuz-Zentrums. Damit die Räder besser vor Diebstahl geschützt sind, habe sich Kontaktbeamtin Imke Wolf von der Lehrte Polizei bereit erklärt, mit einem Kollegen direkt vor Ort die Fahrräder zu kodieren.

Über ehrenamtliche Verstärkung würde sich das Team des Fahrrad-Projekts freuen. Wer helfen oder ab dem Frühjahr 2022 Fahrräder spenden möchte, kann sich bei Albat unter Telefon (0175) 2649762 oder der Mailadresse armin.albat@htp-tel.de melden.

Von Achim Gückel