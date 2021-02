Die Arbeiten für eine weitere City-Wohnanlage der Lehrter Wohnungsbaugesellschaft beginnen. Auf dem früheren Gelände der Stadtwerke an der Manskestraße wird seit Donnerstagvormittag gebuddelt. Im Quartier am Stadtpark sollen bis Ende 2022 mehr als 90 Wohnungen entstehen.

Baustart: Jetzt entsteht das Quartier am Stadtpark

