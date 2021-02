Lehrte

Das Planverfahren für den Bau eines Aldi-Logistikzentrums zwischen Aligse und der Autobahn 2 ist politisch wieder voll in Gang gekommen. In einer Onlinesitzung des Bauausschusses – der ersten ihrer Art in der Stadt – stimmte eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke dafür, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan fortzuführen und öffentlich auszulegen. Im Sommer könnte der Plan für den Bau der im ersten Abschnitt vorgesehenen Halle dann endgültig abgesegnet werden.

Sprecher der CDU sowie an der Sitzung teilnehmende Vertreter des Aligser Vereins für Dorferhaltung und Umweltschutz, der gegen den Bau des Aldi-Zentrums kämpft, äußerten teils nachdrücklich ihre Bedenken. Otto Lüders, einer der Sprecher des Vereins, führte unter anderem die Unterschriftensammlung gegen das Logistikzentrum an, die 1400 Menschen unterzeichnet hätten, welche „ihr Dorf nicht zerstört sehen wollen“. Er bemängelte auch, dass die Ausführungen von Planern und Fachleuten aus der Stadtverwaltung voller Ausreden und Aussagen seien, „die kein Mensch versteht“.

Anzeige

Aldi verspricht Obergrenzen für Verkehr

Zuvor hatte Georg Böttner vom Planungsbüro, das sich im Auftrag von Aldi mit dem Bebauungsplan beschäftigt, die Eckpunkte des Projekts skizziert. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan weise statt des bisher kräftig kritisierten Industriegebiets nun ein Sondergebiet für ein Logistikzentrum aus und gebe damit eine klare Zweckbestimmung vor. „Es kann dort nur gebaut werden, was abgesprochen ist, und es ist keine anders geartete Nachnutzung der Hallen möglich“, betonte Böttner.

Entstehen solle im ersten Bauabschnitt eine mehr als 44.000 Quadratmeter große und 14 Meter hohe, in Grautönen gehaltene Halle samt Büros, Tankstelle, Waschanlagen, Garagen und Stellflächen. Das tägliche Fahrzeugaufkommen, das das Aldi-Logistikzentrum verursache, wolle das Unternehmen auf 1100 Fahrten begrenzen. Aldi habe auch zugesagt, dass maximal 40 Lastwagen täglich zusätzlich über die Bundesstraße 443 durch Aligse fahren würden.

SPD-Ratsherr lobt Planungen

SPD-Ratsherr Ekkehard Bock-Wegener lobte anschließend den Fortgang des vor fünf Jahren begonnenen Planverfahrens. Er attestierte der Stadtverwaltung eine schnelle und gute Arbeit bei der Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Dieser stelle einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen her. Der Sozialdemokrat erinnerte auch an „die 200 Beschäftigten des alten Aldi-Lagers in Sievershausen, die endlich eine Perspektive brauchen“.

Lesen Sie auch: Wie der Aldi-Betriebsrat für die Umsiedlung nach Aligse kämpft

Der Aligser Christdemokrat und stellvertretende Ortsbürgermeister Martin Schiweck hielt dagegen. Wenn jetzt über den ersten Bauabschnitt des Logistikzentrums entschieden werde, beschließe man quasi dessen Erweiterung gleich mit. „An dieser Stelle im Lehrter Stadtgebiet können wir diese große Logistikansiedlung nicht gutheißen“, fasste Schiweck die Meinung zusammen, die die CDU seit dem Sommer 2019 vertritt.

Bürger äußern große Bedenken

Mehrere Bürger aus Aligse äußerten ebenso ihre großen Bedenken. Ob ein Verbleib des Aldi-Lagers in neuen Gebäuden am alten Standort an der Gewerbestraße in Sievershausen geprüft worden sei, lautete eine der Fragen. Planer Böttner betonte, dass eine zukunftsorientierte Erweiterung an dieser Stelle, so wie sie Aldi brauche, nicht möglich sei. Otto Lüders nannte die von Aldi versprochenen Obergrenzen für den Fahrzeugverkehr hingegen „nicht prüfbar“. Böttner erwiderte, Aldi müsse ein entsprechendes Monitoring vollziehen und riskiere bei nachweislichen Falschangaben Strafen.

Lesen Sie auch: Warum es die digitale Einwohnerversammlung erst im März geben wird

Andere Sprecher warben dafür, dass die Stadt selbst die jetzt von Aldi mit Vorverträgen gesicherten Flächen südwestlich von Aligse kaufen möge, um dort kleinteiligeres Gewerbe anzusiedeln. Es gebe in Lehrte genügend Mittelständler und kleine Unternehmen, die erweitern wollten, im Stadtgebiet aber anderswo keine Grundstücke fänden.

Kritik an Onlinesitzungen

Kritik gab es auch am Verfahren mit Onlinesitzungen, in dem das Thema jetzt vorangetrieben wird. „Man sollte das auf eine Zeit vertagen, zu der man sich von Angesicht sehen kann“, forderte Doris Rohjans vom Verein für Dorfentwicklung und Umweltschutz Aligse. Und den Erhalt von den seitens der Ratsmehrheit angeführten 200 Aldi-Arbeitsplätzen könne mithin ebenfalls niemand garantieren.

Erste Onlinesitzung: 55 Bürgerinnen und Bürger sind dabei Ganz ohne Holprigkeiten verlief sie nicht, doch insgesamt ist die erste Onlinesitzung eines politischen Gremiums in Lehrte erstaunlich rund verlaufen. „Dafür, dass es eine Premiere war, sind wir sehr zufrieden, alles lief überwiegend reibungslos“, sagt Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. 78 Teilnehmende habe es gegeben. Neben Politkern, Experten und Vertretern der Stadtverwaltung seien 55 Bürgerinnen und Bürger dabei gewesen. Das sind deutlich mehr, als angesichts der aktuell gültigen Corona-Abstandsregeln bei einer Präsenzsitzung im Kurt-Hirschfeld-Forum Platz gehabt hätten und auch sehr viel mehr als bei Ausschusssitzungen zu normalen Zeiten. Kleine Pannen gab es indes auch. Bis alle technischen Anfangsprobleme und akustische Rückkopplungen beseitigt sowie Regularien eines solchen Onlinetreffens erklärt waren, vergingen etwa 15 Minuten. Zwischenzeitlich flog mit Ekkehard Bock-Wegener zumindest ein Ratsherr aus technischen Gründen aus der Leitung. Eine der Abstimmungen zum Logistikzentrum versäumte er. Am Mehrheitsverhältnis und der Gültigkeit der Sitzung verändere das aber nichts, sagt Nolting.

Nach zweistündiger Debatte votierte der Ausschuss mit sechs Ja- sowie vier Neinstimmen für den Fortgang des Planungsverfahrens. Ausschussvorsitzender Wilhelm Busch (CDU) enthielt sich der Stimme. Der Rat der Stadt entscheidet am 17. Februar endgültig. Anschließend würde die öffentliche Auslegung der Pläne folgen, bei der Bürger ihre Bedenken und Anregungen offiziell geltend machen können.

Von Achim Gückel