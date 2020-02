Ahlten

Nennen wir erst einmal ein paar Zahlen: Rund 140 Männer, 100 Kilo Hammelfleisch, großzügige 500 Liter gespendetes Freibier von Firmen, Privatleuten und Institutionen, eine einzige Frau als offizieller Gast. Das sind die Eckpfeiler des Bauernfaslabends in Ahlten, einer Tradition am Fastnachtsdienstag, die einst den Bauern als ein Treffen diente, um dem Winter adieu zu sagen und vor der erneut beginnenden Arbeit auf den Feldern noch einmal ausgiebig über all das zu klönen, was das Dorf bewegt. Irgendwann schlief diese Tradition ein, aber in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wurde der Bauerfaslabend neu belebt. Jetzt fand seine 47. Auflage statt.

Ortsbürgermeisterin Heike Koehler eröffnet den Bauernfaslabend – und ist dabei als Frau allein unter rund 140 Männern. Ihre Hilfe, um die Männer zur Ordnung zu rufen, ist eine laute Feuerwehrklingel. Quelle: Achim Gückel

Dabei stehen im Schützenheim am Wiesengrund Geselligkeit, Gespräch und so mancher fröhlicher Spruch im Zentrum des Geschehens. Ausschließlich Männer dürfen dabei sein. Mit einer Ausnahme: Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ist als einziger weiblicher Gast die Hauptrednerin des Abends. Schließlich ist der Ortsrat der Veranstalter. Koehler lässt all das Revue passieren, was das Dorf bewegt. Vom geplanten Anbau an die Grundschule bis hin zum politischen Dauerbrenner in der Ortschaft, der Sanierung der Backhausstraße. Und wenn es Koehler während ihrer Rede zu laut wird an den dicht besetzten Männertischen, holt sie eine Feuerwehrklingel heraus, die sie sich vom Ahltener Hans-Dietrich Gehrke geliehen hat. Diese Klingel ist derart laut, dass sie jedes Gespräch mühelos übertönt.

Prüße erntet Applaus und Buhrufe

Erstmals ist Lehrtes neuer Bürgermeister Frank Prüße beim Bauernfaslabend in Ahlten zu Gast. Er wird mit wohlwollendem Applaus begrüßt, und betont, dass Ahlten als größter Ortsteil der Stadt noch wachsen müsse. Aber als er in seiner kurzen Ansprache das Wort Straßenausbaubeiträge (Strabs) erwähnt, schallen ihm Buhrufe entgegen. Doch Unmutsäußerungen sind beim Bauernfaslabend nichts Verbotenes, und die Strabs sind seit dem vielen Ärger an der Backhausstraße ein rotes Tuch für viele Ahltener.

Prost, Männer: Beim Bauernfaslabend in Ahlten ist Bier das bevorzugte Getränk. Quelle: Achim Gückel

Prüße argumentiert tapfer, dass er die finanziellen Beiträge, die Grundstückbesitzer von sanierten Straßen belasten, vorerst und entgegen seiner Ankündigung im Wahlkampf des vergangenen Jahres nun doch nicht streichen könne. Die schwierige Finanzlage der Stadt zwinge ihn dazu. Doch irgendwann, wenn „es der Haushalt hergibt“, werde man die Strabs streichen, verspricht er. Denn die seien „unsozial und ein Relikt aus preußischen Zeiten“. Bis dahin werde man soziale Abfederungen in bei den Beitragszahlungen einführen.

50 Liter Bier vom Bürgermeister

Und schließlich sagt Prüße, dass die Stadt zwar wegen der derzeitigen Haushaltslage kein Fass Bier spendieren könne, er die Kosten für 50 Liter aber gern selbst übernehme. Der Jubel bei den Männern ist lauter als die Buhrufe kurz zuvor. Die Strabs sind beim Bauernfaslabend halt doch nur Nebensache.

Auch einen Fachvortrag gibt es im Schützenheim noch zu hören. Und zwar von Roland Schulze, der in Hannover die Lister Destille betreibt. Er erzählt, wie eine Obstbrennerei funktioniert – und schenkt am Ende noch ein paar Gläser Obstler, Himbeer- und Zwetschgenbrand aus. Für die gute Verdauung nach den 100 Kilo Hammelbraten.

Von Achim Gückel