Lehrte

Der riesige Andrang auf Baugrundstücke im Lehrter Stadtgebiet hält an. Für die 29 Parzellen auf dem früheren Feierabend-Kleingartengelände an der Manskestraße, die für Einfamilien- und Doppelhäuser vorgesehen sind, gibt es 430 gültige Bewerbungen – also etwa 15 pro Grundstück. Rund 80 weitere Bewerbungen waren fehlerhaft und konnten von der Stadt nicht angenommen werden. Vor gut einem Monat ist die Bewerbungsfrist abgelaufen, noch im Oktober soll die Vergabe der Grundstücke in einem Losverfahren über die Bühne gehen.

217 Euro kostet der Quadratmeter kommunales Bauland in dem Kernstadt-Baugebiet. Das Losgremium, das aus Vertretern der Stadtverwaltung und den Ratsfraktionen bestehen wird, soll für jedes Grundstück die vorliegenden Bewerbungen in eine Rangfolge losen. Dies geschieht in einer nichtöffentlichen Sitzung. Nach dieser Rangfolge werden die Grundstücke dann vergeben. Mit einer Rückmeldung zum Ausgang des Verfahrens können die Bauinteressenten aber erst zum Ende des Jahres rechnen. Die Stadt teile ihnen das Ergebnis schriftlich mit, sagt Lehrtes Stadtsprecher Fabian Nolting.

Grundstücksvergabe für Mehrfamilienhäuser erst 2022

Die Vergabe der Grundstücke für die Mehrfamilien- und Reihenhäuser an der Manskestraße wird etwas später erfolgen. Im Jahr 2022 sei dazu ein sogenanntes Konzeptvergabeverfahren geplant, erklärt Nolting. Er verweist darauf, dass Käufer danach Vergaberichtlinien einhalten müssen. So gilt es, innerhalb von zwei Jahren nach der Kauf und der Vertragsbeurkundung mit dem Bau der Mehrfamilienhäuser oder der Reihenhäuser zu beginnen. Zudem gebe es eine Auflage, die Bauten nach einem eingereichten Konzept zu errichten. Wer vertragliche Fristen und Auflagen nicht einhalte „würde der Stadt den Rücktritt vom Vertrag ermöglichen oder eine Vertragsstrafe auslösen“, sagt Nolting.

Das erste Gebäude im Neubaugebiet ist eine Kita: Dort war schon vor einigen Wochen Richtfest. Quelle: Achim Gückel

Die Bewerbungsfrist für die Einfamilien- und Doppelhausgundstücke auf dem früheren Kleingartengelände hatte im Juni begonnen und drei Monate gedauert. Insgesamt sollen auf dem 5,5 Hektar großen Gelände 200 Wohneinheiten entstehen, zwei Drittel davon allerdings in Mehrfamilienhäusern. Auch sieben Stränge mit insgesamt 40 Reihenhäusern sind vorgesehen.

Erschließung hatte sich enorm verzögert

Das Baugebiet an der Manskestraße ist bereits seit Anfang 2018 beschlossene Sache. Aber erst im März dieses Jahres hatten die Erschließungsarbeiten starten können. Zeitgleich wurde mit dem Bau einer neuen Kita an der nordöstlichen Ecke des Areals begonnen, für die bereits das Richtfest gefeiert wurde. Das Projekt hatte sich wegen Corona zuvor um ein Jahr verzögert. Die erforderliche Sondierung nach möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg war lange Zeit nicht möglich.

Rohre, Leitungen, Erdhügel und Bagger: Auf dem künftigen Baugebiet an der Manskestraße laufen die Erschließungsarbeiten. Quelle: Achim Gückel

Auch auf die vor drei Jahren erschlossenen Baugebiete am Rand von Arpke und an der Hannoverschen Straße in Ahlten hatte es seinerzeit einen Run der Interessenten gegeben. Für die 35 Grundstücke in Ahlten gab es im August 2018 etwa 1280 Interessenten, für die 40 Parzellen in Arpke etwa 680. Damals hatte die Stadt aber noch eine unverbindliche Liste von Bauwilligen geführt. Diese ist mittlerweile abgeschafft worden. Für das Gebiet an der Manskestraße mussten sich die Interessenten nun gezielt und mit fester Bauabsicht bewerben. In Arpke und Ahlten sind die Neubaugebiete mittlerweile nahezu vollends bebaut.

Von Patricia Oswald-Kipper und Achim Gückel