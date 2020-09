Lehrte

Die Bäume hierzulande sind im Stress. Der dritte trockene Sommer in Folge setzt ihnen zu. Wurzeln sterben ab, das Laub ist licht und fällt früh im Jahr ab. Und das ist auch in Lehrte so. Der Bauhof der Stadt hat in diesem Jahr erstmals eine neue Strategie beim Bewässern von Straßenbäumen ausprobiert. Er setzte sogenannte Gießringe ein, die um den Stamm des Baumes gesetzt wurden. Das sei effektiv und umweltfreundlich, erläuterte Martin Henkel, der bei der Stadt Lehrte für die Kontrolle der Bäume auf öffentlichen Grund zuständig ist, jetzt in einer Sitzung des Umweltausschusses.

„Wir wollen auf Plastik und Gießsäcke, die kaputtgehen könnten und spröde werden, verzichten“, sagte Henkel. Die Gießringe seien hingegen lange zu gebrauchen und machten es den Mitarbeitern des Bauhofs relativ leicht, möglichst viele Bäume mit Wasser zu versorgen. Diese Pladstikringe werden jeweils um den Stamm eines Baumes gesetzt und rund zehn Zentimeter tief ins Erdreich gebracht. Das schone die Wurzeln. 120 bis 150 Liter Wasser haben in dem Ring Platz. Bei Gießsäcken, wie sie andere Städte verwenden, komme man auf 60 bis 90 Liter. Außerdem sei das Befüllen der Ringe relativ schnell erledigt.

Mitarbeiter zeigt, wie das Bewässern funktioniert

Wie das vor sich geht, demonstrierte ein Mitarbeiter des Bauhofs jetzt den Lehrter Umweltpolitikern an einem Baum an der Burgdorfer Straße. Er war dafür mit einem Trecker samt Anhänger mit 5000-Liter-Wassertank vorgefahren. Über einen Teleskoparm mit Schlauch und Brause war das Wässern des Baumes eine Sache von wenigen Minuten.

Doch obwohl der Bauhof während der besonders trockenen Sommermonate einen Mitarbeiter allein für das Wässern von Bäumen auf städtischem Grund abgestellt hat, ist das nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Der Mann schafft es, regelmäßig rund 250 Bäume im Stadtgebiet anzufahren und zu wässern. Nach gut einer Woche ist er mit seiner Tour durch und kann bei besonders trockener Witterung wieder von vorn anfangen. Das sei aber immer noch effektiver und ökonomischer, als zweimal pro Woche Gießsäcke zu befüllen, meinen die Verantwortlichen beim Bauhof.

Insgesamt gehören der Stadt etwa 47.000 Bäume

In den Genuss der hochsommerlichen Wassergabe in den Gießringen kommen in Lehrte insbesondere solche Bäume, die auf engen Pflanzinseln an Straßen stehen und an denen kaum versiegelte Fläche vorhanden ist, über die Wasser versickern könnte. Dazu zählen etwa jene an der Burgdorfer Straße. Aber auch Sträucher und die Rosen in den Pflanzkübeln an der Berliner Allee bekommen regelmäßig Wasser. Insgesamt hat die Stadt auf ihren öffentlichen Flächen etwa 47.000 Bäume stehen, schätzt Henkel.

Im Ausschuss erläuterte der Fachmann auch, dass der Sommer 2020 in Lehrte etwas weniger trocken gewesen sei als jene in den zwei Jahren zuvor. Trotzdem habe es vor allem bei Birken ein ausgeprägtes Baumsterben gegeben. Aber auch die normalerweise sehr robusten Linden und Eichen hätten gelitten. Ihr Laub sei in diesem Jahr auffallend licht, die Blätter klein. „Das ist eine Reaktion auf abgestorbene Wurzeln“, sagte Henkel.

