Sie leben beide in Berlin, arbeiten jedoch unabhängig voneinander und in verschiedenen Medien: In der Städtischen Galerie in Lehrte stellen Beate Köhne und Torsten Schumann jetzt unter dem Titel „Out an About“ erstmals gemeinsam aus. Ausstellungsbesucher haben so die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Arbeitsweisen und Arten der Weltaneignung und Gestaltung kennenzulernen.

Die Ölgemälde der aus Bielefeld stammenden Köhne sind durch einen gestischen Farbauftrag gekennzeichnet, der ihnen eine gewisse Dynamik verleiht. Die Formen sind auf den ersten Blick abstrakt. Bei näherer Betrachtung erinnern sie aber an florale Motive, ohne jedoch auf konkrete Pflanzen Bezug zu nehmen. „Ein delikates Gleichgewicht von Bewegung und Ruhe, von gestalteter Form und freier Fläche, von leuchtender und gedämpfter Farbigkeit charakterisiert die Gemälde“, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung.

Das Ölgemälde "Incandescenia IV" von Beate Köhne zeichnet sich durch einen gestischen Farbauftrag aus. Quelle: privat

Alltagssituationen im Stadtraum

Die Fotografien von Schumann zeigen derweil Alltagssituationen und Details im Stadtraum. Die Aufnahmen machen urbanes Leben sichtbar und rücken mitunter absurdes Aufeinandertreffen von Objekten, Architekturelementen und besonderen Momenten in den Fokus. Die Arbeit „The Pursuit of more“ zeigt beispielsweise zwei Einkaufswagen, die randvoll mit Kohlköpfen sind.

Die Ausstellung wird am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr durch Julienne Franke, Leiterin der Städtischen Galerie Lehrte, Alte Schlosserei 1, eröffnet und ist danach noch bis zum 19. April zu sehen. Die Galerie öffnet Dienstag bis Freitag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr. Am Neujahrstag, Mittwoch, 1. Januar, ist die Galerie ebenfalls geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Katja Eggers