Lehrte

Nach mehreren Fällen von Bedrohung und sexueller Belästigung rund um den Lehrter Bahnhof hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige ermittelt: Nach Angaben des Kriminal- und Ermittlungsdienstes handelt es sich dabei um zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche. Sie werden für drei Bedrohungen im Bahnhofstunnel verantwortlich gemacht und haben offenbar bereits ein Teilgeständnis abgelegt. Offenbar ist aber auch noch eine zweite Jugendgruppe aktiv.

Waffe wirkt täuschend echt

Nach Angaben der Ermittler haben die beiden gefassten Jugendlichen, die bei ihren Attacken stets mit Sturmhauben maskiert waren, ihren zufällig ausgewählten Opfern täuschend echt wirkende Schusswaffen vor das Gesicht gehalten. „Den Ermittlungen zufolge ging es den Jugendlichen darum, ihre Opfer in Schrecken zu versetzen“, sagt ein Sprecher der Lehrter Polizei.

Am Donnerstag, 10. September, kurz vor Mitternacht hatten sie die Rolltreppe der Bahnhofsunterführung gestoppt. Als sie zwei 19 und 39-jährige Männer deshalb verfolgten und zur Rede stellen wollten, hielten sie dem Jüngeren eine Pistole ins Gesicht, dem Älteren zeigte einer seine Waffe im Hosenbund.

Zudem sollen die Jugendlichen am Sonntag, 13. September, spätabends einen 62-Jährigen im Bahnhofstunnel mit einer Pistole bedroht haben. Als das Opfer jedoch aus seinem Fahrradkorb einen Werkzeughammer hervorholte und seinerseits damit drohte, flüchteten die beiden. Aufgrund der Straftaten hat sich der Finanzausschuss in dieser Woche für ein Notrufsystem im Bahnhofstunnel ausgesprochen.

Ermittlungen dauern noch an

Inzwischen haben die Ermittlungen ergeben, dass offenbar eine zweite Gruppe Jugendlicher für die übrigen Taten abseits des Bahnhofstunnels in Betracht kommt, sagt der Polizeisprecher. Dabei waren zwei junge Frauen bedroht und sexuell belästigt worden.

In der Schlesischen Straße war eine 19-Jährige von mehreren Heranwachsenden umringt und begrapscht, am Stadtpark eine 22-Jährige von zwei Männern niedergestoßen und geschlagen worden. Beide konnten ihre Peiniger durch laute Hilferufe vertreiben. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern noch an.

Von Oliver Kühn