Steinwedel

Es ist Januar. Und es stehen wohl noch einige frostige Tage in diesem Winter bevor. Doch im Lehrter Stadtgebiet hat die Zeit der Störche schon begonnen. Außergewöhnlich früh im Jahr haben Beobachter am Paradiesweg bei Steinwedel zwei Tiere gesichtet. Naturfotograf Bernd Moßmann, der das Nest dort schon seit Jahren beobachtet, hat die Störche bereits abgelichtet und freut sich darauf, dass es auch in diesem Frühjahr vielleicht wieder Nachwuchs gibt.

Der männliche Storch habe sich bereits am 19. Januar erstmals am Paradiesweg blicken lassen, sagt Moßmann. Die Störchin sei zwei Tage später aufgetaucht. Und bei ihr handele es sich offensichtlich um dasselbe doppelt beringte Tier, das schon seit mehreren Jahren bei Steinwedel brütet. „Im vierten Jahr in Folge hat es im südhessischen Büttelborn bei Groß Gerau überwintert“, berichtet Moßmann, der per Teleojektiv sogar Detailfotos von den Ringen an den Beinen des Tieres gemacht hat.

2021 waren die Störche noch früher dran

Dass viele Störche keine weiten Wege bis in den fernen Süden mehr auf sich nehmen, um zu überwintern, ist ein mittlerweile bekanntes Phänomen. Im vergangenen Jahr hatte es am 6. Januar die ersten Sichtungen bei Steinwedel gegeben, sagt Moßmann. So früh wie diesem Jahr seien die Tiere aber noch nie zu ihrem Brutplatz zurückgekehrt.

Das doppelt beringt Weibachen stolziert über eine Wiese. Quelle: Bernd Mossmann

Im vergangenen Jahr waren in den Storchennestern im Lehrter Stadtgebiet insgesamt zehn Jungstörche geschlüpft. Es gab nicht nur Geklapper auf den Nestern in Steinwedel, Immensen, Arpke und Sievershausen, sondern erstmals nach 50 Jahren, hatten die Vögel auch auf einem neuen Nest auf dem Gut Adolphshof bei Hämelerwald genistet. Dort gab es zwei Jungtiere.

Von Achim Gückel