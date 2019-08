Lehrte

Sechs exzellente Musiker, ein gut gelauntes Publikum, zwei große Zeltdächer, etliche Schirme und viele Regenjacken – das genügte am Sonntag für einen gelungenen Jazzfrühschoppen am Lehrter Fachwerkhaus. Mit rund 150 Zuhörern, darunter auch Gäste aus Pattensen, Sarstedt und Mellendorf, war die Veranstaltung des Kulturvereins Jazzfreunde Altkreis Burgdorf trotz Nieselregens bestens besucht. „Ich wundere mich selbst, dass so viele Leute hergekommen sind“, sagte Paul Rohde, der Vorsitzende des Vereins, erfreut.

Das Publikum sitzt unter Zeltdächern und Schirmen. Quelle: Katja Eggers

Publikum klatscht, wippt und schnippt

Schuld war vermutlich die Band. Denn mit Saratoga Seven aus dem Braunschweiger Raum stand eine Formation auf der überdachten Bühne, die es seit 43 Jahren gibt und die jede Menge Musikerfahrung hat. Ursprünglich sei die Gruppe, wie es ihr Name verrät, zu siebt aufgetreten. Schon seit einiger Zeit jazzen Saratoga Seven laut Rohde jedoch zu sechst.

Verschrieben haben sich die Musiker dem guten, alten Jazz. Vor dem Fachwerkhaus erklangen vor allem Dixieland-Jazz und alte Titel aus der Gründerzeit des New-Orleans-Jazz. Feinster Swing war ebenfalls mit dabei. Das Publikum klatschte begeistert Beifall, wippte mit den Knien und schnippte mit den Fingern.

Von Katja Eggers