Der verkaufsoffene Sonntag am 7. November steht unter dem Titel „Martinsmarkt und Märchentage“. Den Ablauf hat das Stadtmarketing jetzt detailliert festgezurrt. Wenn von 13 bis 18 Uhr Lehrtes Geschäfte öffnen, gibt es drumherum wieder ein erlebnisreiches Programm.

Beim herbstlichen Einkaufsbummel können Besucherinnen und Besucher viel entdecken: Die rund 30 geöffneten Geschäfte im Neuen Zentrum, an der Burgdorfer Straße und im Einkaufszentrum Zuckerfabrik haben eine Menge Aktionen im Gepäck. Außerhalb der drei Zentren öffnen zudem das Küchencenter Lehrte am Burchard-Retschy-Ring, der Caravane Shop am Sedanplatz und Jysk, das ehemalige Dänische Bettenlager an der Germaniastraße, ihre Türen.

Lehrter lesen Märchen vor

Am Sonntagnachmittag stehen im Innenstadtbereich Märchenlesungen auf dem Programm. Die Bibliotheksgesellschaft Lehrte hat dafür eine sogenannte Märchenroute durch sieben Geschäfte vorbereitet. Zu hören sind Märchen der Brüder Grimm. Los geht es um 14 Uhr im Modehaus „Best Labels“ mit der Geschichte „Vom Fischer und seiner Frau“, gelesen von Susanne Veenhuis. Um 14.30 Uhr liest Ute Coviello am Brunnen vor dem City-Center Lehrte das Märchen „Hans im Glück“. Im Bettenhaus Welge ist um 15 Uhr „Rumpelstilzchen“ mit Hans-Joachim Deneke-Jöhrens zu hören.

Rolf Hirschberg liest um 15.30 Uhr in der Städtischen Galerie „Der gestiefelte Kater“. Um 16 Uhr geht es bei „Best Labels“ mit Rosemarie Thiele und „König Drosselbart“ weiter. Im Parkhaus trägt um 16.30 Uhr Anna-Lena Schrader das Märchen „Frau Holle“ vor. Und um 17 Uhr klingt die Märchentour im Bettenhaus Welge mit „Die goldene Gans“ von Irmtraut Balzer aus. Die Leseorte sind durch Eulen mit dem Emblem der Bibliotheksgesellschaft Lehrte vor den Türen erkennbar.

Beim Martinsmarkt gibt es Handarbeiten und Kulinarisches

Passend zum Motto wandeln märchenhafte Figuren der Künstlergruppe Art Tremondo durch die Innenstadt. Bei einer Märchenrallye können die Einkaufsbummler in zehn verschiedenen Geschäften und deren Schaufenstern Märchenmotive suchen, welche die Klasse 4b der Albert-Schweitzer-Schule koloriert hat. Wer die Motive erkennt und dann das richtige Lösungswort auf dem Rallyezettel notiert, nimmt an einer Verlosung teil.

Auf dem Martinsmarkt gibt es derweil Speisen und Getränke. Das Angebot reicht von deftiger Kürbissuppe über Frühlingsrollen und Gegrilltem bis hin zu süßen Waffeln, Schmalzkuchen, Crêpes und gebrannten Mandeln. Zum Aufwärmen steht Glühwein bereit. Hobbykünstler sowie gewerbliche Standbetreiber verkaufen Handarbeiten, Holzartikeln, Schmuck und Dekorationsartikel. Für Kinder gibt es ein Kettenkarussell, eine Hüpfburg, Freiluftschach, Bewegungsspiele und Bastelaktionen.

Märchentage starten mit Fotowettbewerb Noch vor dem verkaufsoffenen Sonntag am 7. November zum Thema „Martinsmarkt und Märchen“ starten in Lehrte Märchentage. Sie beginnen mit einem Märchenfotowettbewerb: Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren können sich dabei in ihrem eigenen Zuhause märchenhaft verkleiden und sich fotografieren lassen. Die Fotos können dann bis Freitag, 5. November, im Geschäft „Mega Foto“ im Neuen Zentrum abgegeben werden. Alle eingereichten Bilder müssen mit Namen, Adresse, Telefonnummer und einer Einverständniserklärung versehen werden. Die Fotos werden nummeriert und im Schaufenster ausgestellt. Über die schönste Aufnahme entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 7. November, mit Stimmzetteln. Die ersten drei Plätze werden prämiert.

Laternenumzug führt zum 06-Heim

In den Schaufenstern mehrerer Geschäfte gibt es eine Ausstellung mit Playmobil-Figuren zu bewundern. Die Schau bleibt über den Sonntag hinaus bis in die Vorweihnachtszeit hinein bestehen und ist bei der VGH-Vertretung Magiera, bei Mega-Foto, Best Labels, Bettenhaus Welge, Optiker Förster, Optiker Schaper, Schuhhaus Rheingold, Rossmann und Ernsting’s Family zu sehen.

Zum Tagesausklang bitten der SV 06 und der Lehrter SV zum Laternenumzug. Start ist um 18 Uhr im Neuen Zentrum. Der Umzug führt zum Vereinsheim von 06 und wird vom Musik- und Fanfarenzug des Lehrter Schützencorps begleitet. Am verkaufsoffenen Sonntag lohnt sich zudem ein Abstecher in die Städtische Galerie zur Ausstellung „Malerei ff.“. Der Eintritt dort ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Von Katja Eggers