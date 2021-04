Die Götting KG mit Sitz in Röddensen entwickelt und produziert Datensysteme zur Automatisierung von Fahrzeugen. Knapp 90 Mitarbeiter, darunter viele Ingenieure, arbeiten in dem Firmengebäude an der Kolshorner Straße. Laut Geschäftsführer Hans Götting, der das Unternehmen seit 40 Jahren führt, boomt die Branche. Die Nachfrage nach automatisierten Fahrzeugen wie Lastwagen oder Gabelstaplern sei riesig. Auch Bagger zur Bombenentschärfung seien schon bei ihm beauftragt worden.

Laut Götting ist die Firma bei der Automatisierung von Fahrzeugen im Außenbereich führend in Europa. Um weiter vorn mitzuspielen, müsse man die Firma jetzt erweitern, sagt der Firmengründer, der selbst schon im Rentenalter ist. Rund 40 bis 50 neue Arbeitsplätze will er in dem Gelände an der Kreisstraße 122 in Röddensen schaffen – die meisten davon für Ingenieure.