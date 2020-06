Lehrte

Die Lehrter Matthäusgemeinde hat jetzt einen Azubi: Benjamin Peyk absolviert dort seit dem 1. Juni den praktischen Teil seiner Ausbildung zum Pfarrverwalter und wird daher auch viel in der Gemeinde unterwegs sein. Der 45-Jährige ist eigentlich Diakon und hat auch schon 20 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Weil er nun aber Pastor werden möchte, steigt er sozusagen als Quereinsteiger nicht klassisch über ein Theologiestudium mit Vikariat in den Beruf ein, sondern nach einer verkürzten Ausbildung als Pfarrverwalter.

Die einjährige Ausbildung hat im Juni 2019 begonnen. Den ersten Praxisteil hat Peyk in der dörflichen Gemeinde Harsum absolviert. In Lehrte wird er nun Erfahrungen in einer städtischen Gemeinde sammeln. Wie lange er in Lehrte bleiben wird, steht noch nicht fest. „Vermutlich einige Monate, maximal könnte es bis zum Jahresende sein“, sagt Peyk. Die Corona-Pandemie hat auch seine Ausbildungspläne durcheinandergewirbelt.

Anzeige

Pastorin begleitet ihn als Mentorin

Eigentlich soll Peyk in Lehrte auch Gottesdienste, Trauungen, Taufen und Beerdigungen übernehmen. „Aber vieles findet wegen der Pandemie derzeit ja gar nicht oder in veränderter Form statt“, erklärt Pastorin Gesa Steingräber-Broder und verweist auf digitale Gottesdienste, Onlineandachten und telefonische Trauergespräche.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Matthäus-Pastorin wird Peyk in Lehrte als Mentorin begleiten und fit fürs Pfarramt machen. „Zum Anfang wird das sicher noch ein Mehr an Arbeit sein, aber später dürfte es auch eine Entlastung werden“, sagt Steingräber-Broder. So wird der Pfarrverwalter-Azubi die Pastorin während ihres Urlaubs demnächst bei einer Beerdigung vertreten. Taufen und Trauungen sind für den Pfarramtanwärter jedoch noch Neuland.

Peyk ist auch Prädikant

Der Hannoveraner bringt für seine neue Aufgabe aber bereits viel Erfahrung mit. Als Diakon ist er fünf Jahre lang in Hannover und Braunschweig in der Kinder- und Jugendarbeit und 15 Jahre in der Erwachsenenarbeit im Einsatz gewesen. Darüber hinaus hat er als Leiter im Expowal, einem Projekt der Landeskirche, gearbeitet und ist obendrein ausgebildeter Prädikant.

Die Pastorin sieht den Pfarrverwalter-Azubi als Bereicherung: „Das bietet uns die Möglichkeit, dass jemand von außen frischen Wind und eigene Erfahrungen in unsere Gemeinde bringt, vielleicht auch mal Dinge hinterfragt und kritisiert.“

Pastorenmangel eröffnet neue Ausbildungswege

In Lehrte hat es laut Steingräber-Broder bisher noch nie einen Pfarrverwalter-Azubi gegeben. In den Fünfzigerjahren, als in Deutschland Pastorenmangel herrschte, habe es erstmals die Möglichkeit gegeben, über einen Sonderweg ins Pfarramt zu gelangen. „Dann kam die Theologenschwemme und vor einigen Jahren hat die Landeskirche diesen Weg wieder möglich gemacht“, erklärt Steingräber-Broder.

In Lehrte hat Peyk bisher unter anderem an Koordinierungsgesprächen für die Konfirmandenarbeit und bei den Dreharbeiten für die Digitalformate mitgewirkt. „Ich lerne gerade, was Kirche in Corona-Zeiten bedeutet und bin sehr fasziniert, wie viel hier in der Gemeinde in dieser schwierigen Zeit läuft“, sagt er.

Pfarrverwalter kann im Prinzip jeder werden

Pfarrverwalter kann laut Peyk eigentlich jeder werden. „Aber die meisten haben einen theologischen Hintergrund, wie ich Religionspädagogik studiert und sind Diakon“, erklärt der Vater von drei Kindern, der ursprünglich Kommunikationselektroniker gelernt hat.

Als Pfarrverwalter hat Peyk später die gleichen Dienstaufgaben wie ein Pfarrer mit vollem Theologiestudium, erhält jedoch eine geringere Vergütung. Durch eine weitere Prüfung kann er jedoch die rechtliche und finanzielle Gleichordnung erlangen. Nach der Ordination darf er den Titel Pastor tragen und sich nach einer dreijährigen Probezeit auf jede ausgeschriebene Pfarrstelle bewerben.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers