Sievershausen

„Leihen sie uns ihre Ohren“: Dieser zu Beginn ihres Konzerts von den Musikern des Berlin Guitar Ensembles geäußerten Bitte sind die Besucher im Antikriegshaus in Sievershausen am Sonntagnachmittag nur allzu bereitwillig gefolgt. Denn was ihren Ohren geboten wurde, war ein famoses und breites Klangspektrum, welches die sieben Gitarristinnen und Gitarristen meisterhaft zum Leben erweckten.

Klanggewitter, temporeich und eigenwillig, verwandelten sich dort in sanfte Strömungen, die harmonisch ausklangen. Bebende Gitarren und Stakkatosalven, die erst ein abruptes Ende fanden und sich dann verspielt und facettenreich weiter entwickelten. Es war hohe Kunst, was das Ensemble der Gitarrenvirtuosen da im Antikriegshaus ablieferte.

Eine Note verbindet die Musiker

Als Ausgangspunkt ihrer Reisen durch die Klangspektren reichten sich die Spieler auf ihren Gitarren quasi eine Note weiter. Die zwei Musikerinnen und fünf Musiker schufen auf diese Weise geradezu greifbare Verbindungen zwischen sich, woben diese in ihren Improvisationen und Arrangements weiter und ließen dabei mehr als nur einmal das Publikum ehrfürchtig erstaunen.

Bereits seit einigen Jahren trifft sich das Berlin Guitar Ensemble unter der Leitung von Hernan Nunez im Antikriegshaus einmal im Jahr zu einem Workshop und gibt anschließend ein Konzert. Es bildet den Abschluss des musikalischen „Trainingslagers“ in Sievershausen und hat bereits Tradition. Im vergangenen Jahr noch hätten die Ensemblemitglieder auf Onlineproben umgestellt, das letzte gemeinsame Konzert haben man im Februar 2020, also vor dem ersten Lockdown, gegeben, sagte Gitarristin Friederike Hafenstein am Rande des Auftritts in Sievershausen.

Die große Freude am gemeinsamen Spiel

Umso deutlicher war den sieben Gitarristinnen und Gitarristen die Freude des gemeinsamen Spielens vor Publikum im Antikriegshaus anzumerken – auch wenn nur das Kernteam des normalerweise deutlich mehr Köpfe zählenden Berlin Guitar Ensembles dabei war. Denn insgesamt besteht das Ensemble aus 24 Mitgliedern aus der ganzen Welt. Viele davon können wegen Corona aber nach wie vor nicht mit dem Ensemble proben.

Aber auch die verbliebenen sieben Virtuosinnen und Virtuosen an der Akustikgitarre verzauberten die Ohren ihrer Zuhörer. Das Publikum in Sievershausen feierte sie – und entließ sie erst nach mehreren Zugaben.

Von Susanne Hanke