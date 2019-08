Sievershausen

Seit einigen Jahren sind sie gern gesehene Stammgäste in Sievershausen: das Berlin Guitar Ensemble. In der Werkstatt des Antikriegshauses treffen sie sich beinah jedes Jahr zu einem mehrwöchigen Workshop. Dieser endet für gewöhnlich mit einem Abschlusskonzert, das dieses Mal am Freitag, 23. August, um 19 Uhr im Antikriegshaus am Kirchweg 4A stattfindet.

15 Gitarristen kommen aus aller Welt

Dann werden etwa 15 Gitarristen aus aller Welt auf der Bühne stehen und den Besuchern einen stimmungsvollen Abend mit Klassik-, Rock- und Pop-Musik bieten. Geleitet wird das Berlin Guitar Ensemble von Hernan Nunez. Das erste Mal trat eine Musikergruppe mit dem Namen Berlin Guitar Ensemble im Jahr 1992 gemeinsam auf. Regelmäßig ist sie auf Städtetouren durch Deutschland unterwegs und präsentiert ihre unverwechselbare Gitarrenmusik. Auch einige Alben hat das Ensemble schon veröffentlicht.

Zu hören ist auf den CDs insbesondere der markante und innovative Gitarrensound, der als Guitar Craft Tuning bezeichnet wird. Dieses Stimmen der Gitarre, das ursprünglich für Violinen oder Mandolinen entwickelt wurde, ermöglicht es, das Klangspektrum der Instrumente zu erweitern. Ein weiteres Merkmal des Berlin Guitar Ensembles ist der Circulation-Ansatz, den die Musiker teilweise spontan in ihre Gruppen- und Eigenkompositionen einbauen. Dabei wird eine Note oder ein Akkord von einem Gitarristen zum anderen quasi weitergegeben. So entsteht kurzerhand ein vollkommen neues Musikstück für die Zuhörer.

Das Abschlusskonzert des Berlin Guitar Ensembles beginnt am Freitag, 23. August, um 19 Uhr im Antikriegshaus am Kirchweg 4A in Sievershausen. Der Eintritt ist frei.

Von Laura Beigel