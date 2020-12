Lehrte

Der 22-jährige Fahrer eines Opel Astra ist am Mittwochmittag auf der Berliner Allee in Höhe des Sedanplatzes mit einem 62-jährigen Fußgänger kollidiert. Dieser erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in Begleitung eines Notarztes in ein hannoversches Krankenhaus gebracht.

Der Opel-Fahrer war nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes auf der Berliner Allee (B443) Richtung Sehnde auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Auf dem Rechtsabbiegestreifen warteten bereits einige Fahrzeuge vor der Ampelkreuzung an der Marktstraße. Der 62-jährige Fußgänger betrat gegen 12.50 Uhr aus Richtung Rathaus kommend zwischen den haltenden Autos die Berliner Allee, um zum gegenüberliegenden Sedanplatz zu gelangen. Dort wurde er von der rechten Front des Opels erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Straßenverkehr war durch das Unfallgeschehen und die Maßnahmen von Rettungskräften und Polizei erheblich beeinträchtigt. Die B443 in Richtung Sehnde wurde im Bereich der Unfallkreuzung bis etwa 14.25 Uhr teilweise gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Von Harald Grube