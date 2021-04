Lehrte

Die in der Corona-Pandemie geltenden Kontaktvorgaben lassen Treffen mit mehreren Menschen derzeit nicht zu. Das gilt auch in den Kirchen. Damit ist es derzeit auch schwierig, sich über den Glauben und den Sinn des Lebens in direkten Gesprächen auszutauschen. Die katholische St.-Bernward-Gemeinde will jetzt dagegen steuern und nutzt dazu einen Rahmen, der in der anglikanischen Kirche entwickelt wurde.

Von Mittwoch, 14. April, an bietet die Gemeinde einen sogenannten Online-Alphakurs an. In einer Videokonferenz können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Themen wie Glauben und gemeinsames Leben austauschen. Für die Bernward-Gemeinde ist das „ein Zeichen gegen die Corona-Starre“, wie es Pressesprecher Jörg Wieters ausdrückt.

Am 14. April gibt es ab 20 Uhr zunächst ein Kennenlerntreffen. Der eigentliche Kurs findet an den neun darauffolgenden Mittwochen statt. An jedem Abend führt ein Film in das Thema ein. Unter der E-Mail-Adresse alpha@st-bernward-lehrte.de sind Anmeldungen möglich. Teilnehmer bekommen dann einen Link zur Zoom-Konferenz zugeschickt.

Von Michael Schütz