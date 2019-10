Lehrte

Dora Heldts Romane sind normalerweise leichte Kost. Einen Bestseller nach dem anderen hat die 57-jährige als Bärbel Schmidt auf Sylt geborene Autorin seit 2006 veröffentlicht. Es geht darin um Familie, Urlaub, Beziehungen. Doch jetzt schlägt Heldt ungewohnte Töne an. Das ist am Mittwochabend bei ihrer Lesung in der Städtischen Galerie deutlich gewesen. Der Wert der Freundschaft, deren Zerbrechlichkeit und das Glück der Erinnerung – darum geht es in Heldts neuestem Werk mit dem Titel „Drei Frauen am See“.

Es sei ein richtiges Frauenbuch geworden, gab Heldt vor ihrem Publikum zu. Und sie schob gleich ein zweites Geständnis hinterher: Sie sei „recherchefaul“. Das führe mitunter zu sehr ungewöhnlichen Arbeitsmethoden. So wie bei „Drei Frauen am See“. Die vier Protagonistinnen in dem Roman seien ebenso wie sie Jahrgang 1961. Das erlaube ihr, den Zeitgeist aus ihrer eigenen Erfahrung wieder zu geben. Auch habe sie den Charakteren im Buch Berufe zugeordnet, die ihr geläufig seien.

Recherche in der Hotel-Lounge

Romanfigur Friederike etwa ist Hotelmanagerin in Bremen. Dafür habe sie sich in die Hotellounge gesetzt, einen teuren Latte Macchiato getrunken und eine Weile zugehört, sagte Heldt. Jule ist Physiotherapeutin. Die Nachforschungen zu diesem Berufsfeld habe sie in einer Praxis ganz entspannt auf der Liege unternommen, sagte Heldt. Für Fotografin Marie und Verlegerin Alexandra habe sie schließlich in ihren eigenen Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit im Buchhandel gestöbert.

Die enge Freundschaft der vier Roman-Frauen endet in einem Streit. Erst nach zwölf Jahren und dem Tod von Marie werden sie durch ihr Testament gezwungen, sich bei einem Notar zu treffen.

Wenn die Wäsche vom Schreiben ablenkt

Mehr verriet Heldt an diesem Abend in der Galerie allerdings erst einmal nicht über ihr neues Buch. Aber über ihre Arbeit erfuhr das Publikum allerhand. Sie sei sehr ungeduldig, habe sich aber für diesen Roman auf eine intensive Weise vorbereiten müssen, da sie mit unterschiedlichen Zeitebenen gearbeitet habe, erläuterte die Autorin. Die Vorarbeiten schreibe sie stets per Hand, die richtigen Sätze jedoch nur am Laptop, da sie eine Handschrift habe, die sie selber kaum entziffern könne.

Auch an ihrer Disziplin müsse sie arbeiten, verriet Heldt auf eine Frage aus dem Lehrter Publikum. Sie würde zwar um neun Uhr morgens am Schreibtisch sitzen, fange dann jedoch an, Wäsche zu waschen oder zu putzen. In den Zuschauerreihen wurde wissen geschmunzelt.

Und am Schluss verriet Heldt dann doch noch, wie es mit ihren Romanheldinnen ausgeht. Happyend. Was sonst?

