Lehrte

Scham. Dieser Begriff prägt das Verfahren gegen Roswitha S. Die 62-Jährige hat am Montag im Landgericht Hildesheim gestanden, in 55 Fällen Geld vom Konto ihrer Kunden entwendet zu haben. „Ich schäme mich dafür. Es wird mich für den Rest meines Lebens nicht loslassen“, verlas Anwalt Matthias Waldraff die Aussage seiner Mandantin.

Roswitha S. arbeitete bei der Volksbank, bis 2017 zunächst in der Filiale in Immensen, dann in Arpke – bis zu ihrer Kündigung im November 2018. Laut Anklage nutzte sie das Vertrauensverhältnis zu drei ihrer Kundinnen aus. Mit gefälschten Unterschriften und in drei Fällen auch mit einer nachgemachten EC-Karte hob die Angeklagte von Januar 2014 bis Februar 2018 insgesamt 292.300 Euro ab.

Übernahme von marodem Elternhaus überfordert Angeklagte

Roswitha S. ist eine kleine unscheinbare Frau, die vor Gericht mit farblich abgestimmten blauen Schuhen, Nylonstrümpfen und Hose erschienen ist. Mit brüchiger, leiser Stimme erklärt sie den Richtern der Strafkammer 9, warum sie gestohlen und betrogen hat. „Angefangen hat es mit der Übernahme des Hauses“, sagt sie. 2004 hatte sie das sanierungsbedürftige Zweifamilienhaus ihrer Eltern übernommen. „Das hat wahnsinnig viel Geld gefordert“, erklärt Roswitha S. Sie schätzt die Kosten auf etwa 300.000 Euro. In eine der beiden Wohnungen zogen ihre pflegebedürftigen Eltern ein.

Die Verantwortung für die Finanzen, die Pflege der Eltern, all das hat die Angeklagte nach eigenen Angaben überfordert. „Ich hatte Angst zu versagen“, räumte sie ein. Und deshalb griff die Kundenberaterin der Volksbank auf die Konten ihrer Kundinnen zurück. Und zwar schon deutlich vor 2014. Doch die Straftaten zwischen 2009 und 2014 sind mittlerweile verjährt, und wurden deshalb nicht angeklagt.

Zwei monatliche Shopping-Touren in Edelboutiquen

Erst auf eindringliches Nachfragen ihres Anwalts rückt die überforderte Frau mit der ganzen Wahrheit heraus. Zögerlich erzählt sie: „Wegen der Belastung habe ich mir Auszeiten genommen.“ Sie ging in Hannovers Edelboutiquen einkaufen. Zweimal im Monat sei das der Fall gewesen. Auf dem Kassenbon stand in der Regel eine Summe von etwa 3000 Euro. Und das seit zehn bis zwölf Jahren. Heute sagt sie: „Ich hätte mir das nicht erlauben dürfen. Aber ich hatte das Gefühl, etwas für mich zu tun.“ Warum sie in all den Jahren diese Fassade gegenüber ihrem Mann und ihrem Bruder aufrecht erhalten habe, will Richterin Karin Kuhlmann wissen. „Es war mir peinlich“, lautet die Antwort. Mit „es“ meint sie ihr Versagen. Unter Tränen schickt Roswitha S. hinterher: „Ich konnte den Diebstahl nicht zugeben. Lieber hätte ich Schlaftabletten genommen.“

Angeklagte zahlt gestohlenes Geld zurück

Erst die Scham, mit der Sanierung des Hauses überfordert zu sein. Dann die Scham, das Versagen zuzugeben. Später dann, Diebstahl und Betrug einzugestehen. Und nun die größte Pein: In aller Öffentlichkeit das Versagen und das kriminelle Verhalten zu erklären. Das Zweifamilienhaus ist mittlerweile verkauft, der Schaden der angeklagten Taten bis auf den letzten Cent beglichen.

Der Mann der Angeklagten hält weiter zu seiner Frau, er wird wohl auch kaum auf sie verzichten müssen. Denn schon am ersten Verhandlungstag zeichnet sich ab, dass Roswitha S. eine Bewährungsstrafe erhalten wird. Sie hat keine Vorstrafen, den Schaden ausgeglichen und ist wegen ihres Alters besonders haftempfindlich.

Der Prozess wird am kommenden Montag, 12. Juli, fortgesetzt.

Von Thomas Nagel