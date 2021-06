Lehrte

Mitten am helllichten Tag hat sich am Sonnabendmittag, 12. Juni, in Lehrte eine Geschichte wie aus einem Kriminalfilm abgespielt. Gegen 12.30 Uhr hatte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Bahnhofstraße im Stadtzentrum Geräusche gehört und stellte beim Nachschauen fest, dass ein unbekannter Mann gerade versuchte, ein Kupferfallrohr vom Haus zu demontieren. Der Dieb gab daraufhin Fersengeld – und es begann eine wilde Flucht.

Durch fremdes Haus geflüchtet

Denn der Hausbewohner nahm die Verfolgung mit seinem Auto auf, offenbar mit viel Wut im Bauch. Denn während der Flucht fuhr er mit seinem Fahrzeug sogar gegen eine Hauswand, um dem Täter den Weg abzuschneiden. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte ist dieser aber einfach über die Motorhaube gesprungen und setzte seine Flucht weiter zu Fuß über Zäune und durch Gärten fort. Dabei verschaffte er sich sogar gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Köthenwaldstraße. Dort riss er die Hintertür auf, durchquerte das Erdgeschoss und türmte vorne wieder aus der Haustür.

Doch kurz darauf konnten Polizeibeamte den Flüchtigen in einem Garten in der Nähe festnehmen – mit dem Kupferrohr in der Hand. Bei dem Mann handelt es sich um einen 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der zur Tatzeit 1,5 Promille im Blut hatte. Der 30-Jährige sei im Raum Peine gemeldet. Er muss sich nun wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verantworten.

Von Oliver Kühn