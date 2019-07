Lehrte

Ein 29-jähriger Mann hat an der Poststraße versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Doch er kam damit nicht weit. Denn ausgerechnet die Besatzung eines Funkstreifenwagens der Polizei hatte den Mann bei seinem Tun beobachtet – was wiederum dem 29-Jährigen gar nicht auffiel. Später stellte sich heraus: Der Fahrraddieb hatte 2,67 Promille Alkohol im Blut.

Die Szene spielte sich bereits am Dienstag gegen 16 Uhr an der Poststraße am Fahrradständer in Höhe des Bahnhofs ab. Dort brach der Täter das Schloss an dem lilafarbenen Damenrad auf. Schon das konnten die Polizisten gut beobachten. Als der 29-Jährige sich dann auf den Sattel setzte und losradelte, griffen die Ordnungshüter ein und nahmen den Mann vorläufig fest.

Polizei sucht nach Eigentümerin des Damenrads

Wem das Damenrad gehört, das die Polizei jetzt sichergestellt hat, ist noch unklar. Die Eigentümerin sollte sich im Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 melden. Das Damenrad, Marke Conway, hat einen schwarzen Korb am Lenkrad und war mit einem blauen Schloss gesichert.

Von Achim Gückel