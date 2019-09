Lehrte

In der Zuckerpassage ist es am Freitag gegen 20.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem sich der Verursache selbst erheblich verletzt hat. Der 62-jährige Mann war mit einem Mountainbike durch die Fußgängerzone des Einkaufszentrums gefahren und hatte dabei einen 19-jährigen Fußgänger angefahren. Der Radfahrer stürzte und zog sich Wunden im Gesicht sowie an einem Ellenbogen zu.

Die Polizei ließ den 62-jährigen, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, in ein Testgerät pusten. Es zeigte anschließend 2,08 Promille an. Der 62-Jährige kam per Rettungswagen ins Lehrter Krankenhaus, wo ihm noch eine Blutprobe abgenommen wurde. Jetzt muss er sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der junge Fußgänger blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Von Achim Gückel