Ahlten

Da hat ein betrunkener Verkehrsteilnehmer wohl versucht, sich bei der Polizei herauszureden: Nach Angaben des Kommissariats Lehrte haben Beamte in der Nacht zu Sonnabend gegen 2 Uhr in der Straße Maschwiesen in Ahlten einen Motorroller sichergestellt, der herrenlos am Straßenrand zurückgelassen worden war. Offenbar war ein 36-jähriger Ahltener mit seinem Gefährt von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Bordstein geprallt, gestürzt und danach ohne seinen Roller geflüchtet.

Die Beamten konnten den Halter jedoch ausfindig machen und noch nachts an seiner Wohnanschrift befragen. Dabei habe er „unfalltypische Verletzungen“ aufgewiesen und auch widersprüchliche Angaben gemacht. Kein Wunder: Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 3,55 Promille – die Teilnahme am Straßenverkehr ist dann eine Straftat, für die sich der 36-Jährige nun verantworten muss.

Von Oliver Kühn