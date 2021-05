Arpke

In der Hauptstelle der Stadt- und Schulbibliothek Lehrte und in den beiden Zweigstellen in Ahlten und Hämelerwald wird ein Abhol- und Rückgabeservice bereits erfolgreich praktiziert, nun soll es ihn auch für die Bibliothekszweigstelle Arpke, Am Waldbad 4, geben.

Schulausleihe am Montag

Ab Montag, 10. Mai, können Kundinnen und Kunden dort einen Termin zur Abholung von zuvor bestellten Medien und zum Zurückbringen von Ausgeliehenem vereinbaren. Wegen der Corona-Auflagen werden montags von 10.50 bis 11.50 Uhr vorerst nur Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Arpke bedient. Die Termine, die für Dienstag von 16 bis 18 Uhr und für Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr jeweils im 15-Minuten-Takt vergeben werden, können indes alle anderen Nutzerinnen und Nutzer buchen.

Suche im Onlinekatalog

Bücher und andere Medien können über den Onlinekatalog auf https://stadtbibliotheklehrte.internetopac.de recherchiert und per E-Mail oder Telefon bestellt, reserviert und zum vereinbarten Termin abgeholt werden. Wer den Weg über die Internetseite der Stadt wählt, muss auf www.lehrte.de unter dem Menüpunkt „Kultur und Freizeit“ auf den Unterpunkt „Stadtbibliothek“ gehen und dann auf „Angebote/Medien“ klicken. Es können maximal zehn Titel bestellt werden.

Nutzer können auch Bibliotheksausweise verlängern lassen

Darüber hinaus können Bibliotheksausweise ausgestellt, verlängert und bezahlt werden. Sollten gewünschte Medien ausgeliehen sein, lassen sich diese vorbestellen, auch Verlängerungen sind möglich. Es besteht zudem die Möglichkeit, Medien aus der Hauptstelle zu bestellen und in Arpke auszuleihen, einen Fahrdienst zwischen der Hauptstelle und den einzelnen Zweigstellen gibt es einmal wöchentlich. Darüber hinaus ist unter Telefon (05175) 1871 auch eine Beratung möglich.

Von Katja Eggers