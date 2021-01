Lehrte

Sie hat es geschafft: Tätowiererin Sonja König aus Lehrte ist in der neuen Staffel der Abnehmshow „The Biggest Looser“ auf SAT. 1 eine Runde weiter. Die 46-Jährige hat in der ersten Woche im Abnehmcamp auf der griechischen Insel Naxos ihr Startgewicht von 126,3 Kilo um mehr als acht Prozent auf 115,9 Kilo reduziert und 10,4 Kilo abgenommen. Das ist laut dem Sender das zweithöchste Gewicht unter den teilnehmenden Frauen.

Dass sie in den ersten Tagen so viel Gewicht verloren hat, konnte König selber kaum glauben. „Ich hoffte, dass ich sieben Kilo abgenommen habe“, wird die Lehrterin in einer Pressemitteilung zitiert. König kämpft in der Show mit 17 anderen Kandidaten vor einem Millionenpublikum um den Sieg und die Prämie von 50.000 Euro. Das Geld bekommt, wer am Ende durch Sportprogramme und Ernährungsumstellung am meisten abgenommen hat. Die Teilnehmer treten in zwei Teams gegeneinander an und müssen regelmäßig auf die Waage. König gehört zum Team Blau.

Sonja König (Zweite von links) tritt im Team Blau an der Seite von Trainer Ramin Abtin (links) an. Quelle: SAT. 1

Bei Team-Challenge sind Kraft und Ausdauer gefragt

Nachdem sich die zweifache Mutter in der Vorauswahl unter 30 Bewerbern durchgesetzt hatte, darf sie nun im Abnehmcamp dabei sein. „Schweißtreibende Challenges stellen die Kandidaten vor enorme Herausforderungen und bringen sie über ihre Schmerzgrenzen hinaus“, heißt es in einer Mitteilung von SAT. 1.

In der ersten Teamchallenge mussten die Teilnehmer 80 Kilogramm schwere Bälle einen Berg mit einer Steigung von zehn Prozent hinaufrollen. Beim Staffellauf mit sechs Stationen galt es, eine Strecke von 350 Metern zurückzulegen. Insgesamt wurden maximal drei Durchgänge gespielt. Dabei waren Kraft, Schnelligkeit und vor allem Ausdauer gefordert. Die Trainer wollten zudem erleben, wie gut die Teams zusammen funktionieren. „Das Wichtigste ist für mich zu sehen, dass jeder Einzelne kämpft und alles gibt“, wird Trainerin Petra Arvela in einer Mitteilung zitiert.

Königs Team sichert sich Gewichtsbonus

Die Fernsehzuschauer sahen einen spannenden Wettkampf. Team Blau konnte zunächst einen Vorsprung ausbauen – bis Team Rot den Kandidaten Benny ins Rennen schickte. „Als ich Bennys Schritte gehört habe, dachte ich mir: Jetzt habe ich es verkackt – ich war bitterlich enttäuscht von mir“, sagte König. Sie konnte Benny am Ende nicht schlagen.

Team Blau und Team Rot treten zum Wiegen an. Quelle: SAT. 1

Team Blau setzte sich jedoch in der Gesamtleistung durch und konnte die Challenge gewinnen und damit den erhofften Gewichtsbonus ergattern. König weinte vor Glück. „Das Gefühl war mega – wir haben als Team funktioniert, und alle haben alles gegeben“, wird die Lehrterin von SAT. 1 zitiert.

Kandidaten müssen auf die Waage

Auf der Waage hatte schließlich Team Rot die Nase vorn. Für Team Blau hieß das, dass Kandidatin Carina die Gruppe verlassen musste – sie hatte prozentual am wenigsten in ihrem Team abgenommen und kämpft nun in Deutschland im Onlineteam um eine Rückkehr ins Camp.

Wie sich Tätowiererin Sonja König weiter bei „The Biggest Looser“ schlägt, sehen die Zuschauer am Sonntag, 17. Januar, ab 17.30 Uhr. An den folgenden Sonntagen wird die Show jeweils um diese Uhrzeit fortgesetzt.

Von Katja Eggers