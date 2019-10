Lehrte

Freddie King, Gary Moore, Rory Gallagher und Status Quo sind seine Vorbilder: Explosiven Blues-Rock bringt der Gitarrist Kris Pohlmann am Sonnabend, 26. Oktober, ab 20 Uhr im Anderen Kino am Sedanplatz auf die Bühne. „Bluesfans können sich auf eine schweißtreibende Bühnenshow mit dem britischen Musiker und auf seine Band mit dem Bassisten Jonas Bareiter und Schlagzeuger Roman Dönicke freuen“, schreibt der Verein Blues in Lehrte, der den Auftritt in seiner Reihe Blues Special organisiert hat, in einer Ankündigung.

Sechs Blues Awards für den Meister aus Großbritannien

Pohlmann, Jahrgang 1977, siedelte mit 22 Jahren nach Deutschland über und erspielte sich bald europaweit eine große Fangemeinde. Für sein Album „One For Sorrow“ (2012) wurde er mit sechs Blues Awards ausgezeichnet, darunter die Kategorien Bestes Album, Bester Song, Bester Sänger, Beste Band. Mit dem Album „Taylor Road“ (2015) schaffte er es in die Top Ten des Bluesrock. „Feel Like Going Home“ von 2018 wird als sein bisher blueslastigstes Album bewertet und gilt als eines der besten Genrealben des Jahres.

Neben dem jährlichen Bluesfestival lädt der Verein Blues in Lehrte in Kooperation mit dem Anderen Kino im Winterhalbjahr wieder zu seinen Blues Specials ein. Das sind besondere Konzerte in intimer Clubatmosphäre. Und weil das Gestühl des Kinos an diesen Abenden ausgebaut wird, ist auch genug Platz zum Tanzen.

Der Eintritt zum Konzert mit Kris Pohlmann & Band am Sonnabend, 26. Oktober, kostet 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind das Andere Kino und die Bücherstube Veenhuis an der Iltener Straße.

Das könnte Sie auch interessieren:

So war der Abend mit der Matchbox Bluesband im Anderen Kino.

Wenn Lehrter ausgelassen zur Bluesmusik feiern.

So war das Bluesfestival am Rodelberch in diesem Jahr.

Von Achim Gückel