Songwriter-Blues und knackiger Groove-Rock erwartet die Besucher des dritten Bluesspecials am Sonnabend, 15. Februar, zu dem der Verein Blues in Lehrte und des Andere Kino gemeinsam in den Kinosaal einladen. Zu Gast ist dort am 19 Uhr der junge Ingvay mit seiner Band, der die Bluesgröße JJ Cale als sein großes Vorbild bezeichnet, und wegen dem er einst erstmals zur Gitarre griff. Ein Onkel, ein Bluesgitarrist, zeigte Ingvay dann die ersten Riffs, und nach vielen musikalischen Lehr- und Wanderjahren, auch als Tontechniker, sind Ingvays internationale Erfahrungen in Songs eingeflossen, die er mit Fingerstyle-Guitar und einer warmen, angenehmen Stimme intoniert.

Eine dynamische Liveperformance

Zu viert tritt die Band mit Ingvay, Matthias „Maze“ Meusel am Schlagzeug, Ulrich Rode an der Gitarre und Bassmann Christian Flohr an. Deren Musik und dynamische Liveperformance bewegen sich laut Ankündigung der Veranstalter „entspannt zwischen klassischen Singer-Songwriter-Styles, Funky Blues und Acoustic Groove Rock – ein bisschen im Stil von Dire Straits, Eric Clapton und JJ Cale“.

Zu Gast in lehrte: Bluesgitarrist Ingvay. Quelle: Robby Ballhause

Das Konzert im Anderen Kino markiert auch einen Meilenstein in der Arbeit des Vereins Blues in Lehrte. Denn erstmals hat dort eine junge Generation von Machern die Organisation gestemmt. Während zahlreiche Vereine und Organisationen über Nachwuchsmangel klagen und auch die Mitglieder des Freundeskreises Bluesfestival, die 1984 das erste Festival am Rodelberg aus der Taufe hoben, sich mittlerweile stark aufs Rentenalter zu bewegen, bahnt sich im Verein nun ein Generationenwechsel an. Die meisten der Nachwuchsbluesfreunde seien schon dabei gewesen, als sie noch mit Bobbycars den Rodelberg unsicher gemacht haben. „Mittlerweile sind wir aber alle aus dem Süßigkeitenstand herausgewachsen, können über den Tresen gucken und wollen uns in der Planung einbringen“, heißt es in dem Infozettel zum Ingvay-Konzert.

Einlass im Kinosaal zum Konzert am Sonnabend, 15. Februar, ist ab 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Anderen Kino und in der Bücherstube Veenhuis für 12 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Von Achim Gückel