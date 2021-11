Hämelerwald

Wenige Läden sind in Lehrte-Hämelerwald so verwurzelt wie das kleine Floristik-Geschäft „Inkas Blumenshop“ am Heckenweg. Das Gebäude entstand 1986 in einem Wohngebiet abseits der Hauptstraße, und seitdem können sich die Hämelerwalder dort schon ihre Blumensträuße binden lassen.

Vor 35 Jahren eröffnete Inka Warmbold als 20-Jährige den Laden, der etwas versteckt am Wald liegt. Ob Dekorationen, Kränze für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen oder der Strauß zum Muttertag – für viele ist Warmbold seitdem stets die erste Adresse. „Ich habe fast nur Stammkunden und kenne die meisten sehr gut“, sagt Warmbold. So hat sie mit ihren Blumensträußen und Gestecken schon viele Familien begleitet – von der Geburt, über die Einschulung, Konfirmation bis zur Hochzeit. Auch Kränze und Blumen für Beerdigungen gehören zum Alltagsgeschäft.

Inka Warmbold schätzt die Verbundenheit zu ihren Kundinnen und Kunden, die durch das Gespräch am Blumentresen entsteht. „Mir macht der Beruf nach wie vor viel Spaß“, sagt sie.

Als Kind Maiglöckchen im Wald gepflückt

Als Chefin ist sie seit vielen Jahren auch für zwei Mitarbeiterinnen verantwortlich. Die Tage haben bei ihr nicht selten 14 Stunden, auch samstags und sonntags ist der Laden geöffnet. Bei Einkäufen im Großmarkt in Hannover wird sie von ihrem 84-jährigen Vater unterstützt. Ihre 80-jährige Mutter hilft jedes Jahr noch beim Binden von Adventsgestecken. „Ich bin sehr dankbar für diese Unterstützung – ohne sie wäre der Laden so nicht möglich gewesen.“

Anlässe wie Einschulungen, Konfirmationen und Hochzeiten locken Kunden in Inka Warmbolds kleinen Laden in Hämelerwald. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Den grünen Daumen und die Liebe zu Blumen hat sie auch von ihren Eltern – obwohl diese nicht in der Floristik tätig waren. „Wie viele andere hier in Hämelerwald haben wir im Frühjahr im Wald stets Maiglöckchen gepflückt, diese in unserem Keller zu Sträußchen gebunden und dann an Großmärkte in Hannover und Berlin verkauft“, erinnert sich Inka Warmbold an ihre Kindheit.

Nach der Ausbildung arbeitete sie einige Jahre als Angestellte, bevor sie sich selbständig machte. „Meine Eltern haben damals auf ihrem Grundstück den Laden samt Garage errichtet“, sagt sie. Dort verkauft sie heute immer noch ihre Blumen und Gestecke sowie seit einigen Jahren auch Dekoration und Accessoires. „Müsste ich einen Laden mieten, wäre das Ganze für mich finanziell gar nicht machbar“, sagt sie.

Fester Kundenstamm und Qualität

In den 35 Jahren hat sich auch das Geschäft mit den Blumen verändert. Den wöchentlichen Strauß gibt es häufig nur noch bei der älteren Generation. Auch bei Beerdigungen falle der Blumenschmuck längst nicht mehr so üppig aus. „Da hat sich in der Gesellschaft viel verändert“, sagt Warmbold. Die Jüngeren kämen oft mit einem Handybild, um ihren individuellen Strauß zu beschreiben. Warmbold versucht alles möglich zu machen und ordert auch exotische Exemplare wie Lysanthus oder die südafrikanischen Herbstblüher Leucospermum cordifolium, auch „Nadelkissen“ genannt. „Da gibt es heute viel mehr Auswahl als früher“, schwärmt sie.

Inka Warmbold verkauft in Hämelerwald seit 35 Jahren Blumen. Am Sonnabend, 5. November, will sie mit ihren Kundinnen und Kunden anstoßen. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Die 55-Jährige hat sich mit den Jahren einen festen Kundenstamm erarbeitet. Sie hat rund um die Uhr zutun. Gerade hat sie einen großen Auftrag vom Supermarkt Rewe bekommen. Für ein Jubiläum soll sie 85 Blumensträuße und mehrere Tischdekorationen binden. „Bei solchen Großaufträgen kommt man schon manchmal an seine Grenzen“, gesteht sie. Dem Geschäft zuträglich ist auch die Kooperation mit einer Tankstelle im Ort, die seit einigen Jahren läuft. „Dort kann man 24 Stunden meine Blumensträuße kaufen – das nutzen viele“, erzählt sie stolz.

Warmbold ist mit Leidenschaft Floristin. Hinsichtlich der Blumenauswahl achtet sie immer auf höchste Qualität. Statt ausschließlich auf Lieferungen aus Holland zu setzen, sucht sie sich ihre Ware im Großmarkt Hannover oder in Gärtnereien lieber selber aus. Im Herbst, wenn draußen nicht mehr so viel blüht, geht sie dabei am liebsten Blumen einkaufen. „Ich mag diese Jahreszeit – die warmen Farben und man kann viele Beeren und andere Dekorationen in die Sträuße einbinden“, sagt sie.

Von Patricia Oswald-Kipper