Lehrte

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in Lehrte wird zu einem der Vorreiter einer niedersachsenweiten Neuerung bei der Blutspende. Für die Aktion am Mittwoch, 15. April, im DRK-Haus an der Ringstraße können sich Spender erstmals auch online anmelden. Das soll dabei helfen, Wartezeiten zu vermeiden und insbesondere Mehrfachspendern mehr Service zu bieten. Aber auch wer spontan und ohne Online-Anmeldung zur Blutspende kommt, ist selbstverständlich weiterhin gern gesehen.

„Wir wollten mit dem Projekt der Online-Anmeldung eigentlich erst im Herbst beginnen“, sagt Markus Baulke vom Blutspendedienst der DRK-Landesverbände in Springe. Doch angesichts der derzeitigen Lage in der Corona-Krise ziehe man den Start nun vor. In den vergangenen Woche habe sich gezeigt, dass angesichts der geltenden Abstandsregeln überlange Schlangen von Wartenden vor mancher Blutspende standen. Das sei kein gutes Bild und eine Zumutung für die Spender – und wegen der Ansteckungsgefahr auch nicht ratsam. Es gehe darum, „mehr Sicherheit und Schutz für die Spender“ zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung des DRK Blutspendedienstes.

Terminreservierung für die Blutspende

Daher bietet das DRK für seine Spendenaktion in Lehrte jetzt den Online-Service an. Er ist erreichbar unter terminreservierung.blutspende-leben.de. Dort können potenzielle Spender einen Wunschtermin abmachen und „sich eine Liege reservieren“, wie es Baulke ausdrückt. Er betont, dass Lehrte einer von nur fünf Blutspende-Standorten in Niedersachsen sei, an dem man das neue System zeitnah einführe. Mehrfachspender, die in der DRK-Kartei verzeichnet seien, hätten mit der Einladungskarte auch Informationen über die Online-Anmeldung erhalten. Noch seien die Zugriffszahlen auf das neue Angebot gering, das werde sich aber in den kommenden Tagen sicher ändern, meint Baulke.

Blutspenden werden unverändert dringend gebraucht. „Auch in dieser schwierigen Zeit ist der Bedarf an Blut und Blutpräparaten nach wie vor sehr hoch“, sagt Gabi Bolte vom DRK Lehrte. Sicherheitsvorkehrungen wie Abstandsregelungen, auch zwischen den Liegen, und Händedesinfektion würden selbstverständlich getroffen. Wer es möchte, könne während der Spende auch einen selbstgenähten Mundschutz erhalten.

Blutspende ist von 15 bis 19.30 Uhr möglich

Die Spendenaktion beim Lehrter DRK am Mittwoch, 15. April, an der Ringstraße 9 dauert von 15 bis 19.30 Uhr. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Lebensjahr. Mehrfachspender können nach individueller Entscheidung eines Arztes bis zu einem Alter von 72 Jahren zur Spende zugelassen werden. Mitzubringen ist ein gültiger Personalausweis oder Führerschein.

Von Achim Gückel