In der SPD-Fraktion endet eine Ära. Bodo Wiechmann, der seit 2011 an der Spitze der Sozialdemokraten im Rat stand, hat den Vorsitz niedergelegt. Der 64-jährige Aligser spricht von einem bereits bei der Kommunalwahl 2016 verabredeten Generationenwechsel.

In der jüngsten Fraktionssitzung wurden Maren Thomschke (37) und Hans-Jürgen Licht (47) einstimmig zu Nachfolgern Wiechmanns gewählt. Damit hat die 15-köpfige SPD-Ratsfraktion in Lehrte erstmals eine sogenannte Doppelspitze. Auch im Bereich der stellvertretenden Vorsitzenden stellen sich die Genossen nun breiter auf. Mit Petra Drescher aus Sievershausen, Michael Clement aus Immensen, Petra Wegener aus der Kernstadt und Thomas Diekmann aus Hämelerwald wurden gleich vier statt vormals zwei Ratspolitiker in dieses Amt gehoben.

Lang verabredeter Wechsel

„ Bodo hatte diesen Rückzug angekündigt“, sagt Hans-Jürgen Licht. Nach dem Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Lehrte solle sich der Wechsel an der Fraktionsspitze anschließen, habe die Verabredung von 2016 gelautet. Mit der Niederlage bei der Bürgermeisterwahl oder mit politischen Streitthemen in Lehrte, etwa der heftigen Debatte um das geplante Aldi-Logistikzentrum bei Aligse, habe der Rückzug Wiechmanns nichts zu tun, versichert Licht. Und auch Wiechmann selbst spricht von einem „lang geplanten Schritt“.

Wiechmann: Richtig daneben gegangen ist eigentlich nichts Als Bodo Wiechmann nach der Kommunalwahl 2011 SPD-Fraktionschef wurde, trat er ein schweres Erbe an. Jahrelang hatten sich die Genossen in Lehrte zuvor quasi gegenseitig zerfleischt. Auf der einen Seite der frühere Fraktionschef Hans Ahrens mit der Mehrheit der Fraktion im Rücken, auf der anderen die Parteibasis mit Wiechmann als Ortsvereinsvorsitzendem. Es gab Rücktritte, es wurde schmutzige Wäsche gewaschen, nicht zuletzt die Debatte um die Ansiedlung des Obi-Markts drohte die SPD in Lehrte zu spalten. Schließlich kam es 2010 erst zu einem Burgfrieden zwischen den Lagern, dann trat Ahrens zur Kommunalwahl 2011 nicht erneut an – und Wiechmann brachte die Genossen anschließend neu auf Linie. Quasi im Gleichschritt mit Bürgermeister Klaus Sidortschuk prägte er fast ein Jahrzehnt Lehrter Kommunalpolitik. In der SPD-Fraktion wird dabei allenthalben Wiechmanns Fähigkeit zur sachlichen Auseinandersetzung und zum Kompromiss gelobt. Er habe einen „Schwenk zum Positiven“ bewirkt, sagt Hans-Jürgen Licht, einer von zwei Nachfolgern Wiechmanns an der Fraktionsspitze. Dass die politische Ära nun mit der schmerzhaften Abwahl von Sozialdemokrat Sidortschuk endet, ist ein Makel in Wiechmanns politischer Vita. Das Abenteuer mit einer Rot-grün-roten Mehrheit bei einem CDU-Bürgermeister ( Frank Prüße) erlebt der Aligser im Rat nun aus zweiter Reihe. Für sich selbst zieht Wiechmann ein sehr positives Fazit als Fraktionschef. „Richtig daneben gegangen“ sei ihm eigentlich nichts, sagt er. Sicher habe er sich bei der Debatte um die Neubauten und Sanierungen der Schulzentren mehr Tempo gewünscht, gibt er zu. Und auch in Sachen Verkehrswende und dem Schwerpunkt Radverkehr habe Lehrte großen Nachholbedarf. Aber mit der Einrichtung der Integrierten Gesamtschule samt Oberstufe habe man „nach langem Ringen“ großen Erfolg gehabt, meint Wiechmann. Stolz sei er auch, dass man mit der vollmundigen Forderung der SPD im Kommunalwahlkampf 2016 nach1000 neuen Wohneinheiten bis 2021 auf sehr gutem Weg sei.

Aus der Lehrter Politik zieht sich der Aligser indes nicht zurück. Er behält sein Ratsmandat und kann sich nach eigener Aussage auch gut vorstellen, im Herbst 2020 noch einmal für das Amt des SPD-Ortsvereinsvorsitzenden in Lehrte anzutreten. Er ziehe gern mit der Partei in den Kommunalwahlkampf 2021. Seinen Sitz im Verwaltungsausschuss des Rates legt Wiechmann aber nieder. Nachfolger ist Hans-Jürgen Licht, Thomschke sitzt ohnehin schon im Verwaltungsausschuss. Wiechmann hingegen rückt in den Bauausschuss auf.

„Neuaufstellung ohne Druck“

Nach Einschätzung der SPD-Fraktion ist der Generationenwechsel eine sehr gelungene Sache. Man rechne es Wiechmann hoch an, dass eine „Neuaufstellung ohne Druck einer Kommunalwahl“ möglich sei, sagt etwa Petra Drescher. Licht betont, dass man sich darüber freue, in der Ratsarbeit weiterhin auf Wiechmanns Fachwissen, seine politischen Fähigkeiten sowie „sein Teamplay und seine Sachlichkeit“ setzen könne.

Dass nun eine Doppelspitze die SPD-Fraktion führen wird, sei keine von der Bundes-SPD abgeschaute Mode. „Die neue Struktur mit zwei Führungspersonen und vier Stellvertretern stelle „eine neue Arbeitsweise“ dar, heißt es in einer Presseerklärung. Das Arbeitspensum, das mit der ehrenamtlichen Tätigkeit im Rat einhergehe, wachse ständig und müsse auf mehr Schultern verteilt werden als bisher. Thomschke, die als Gymnasiallehrerin arbeitet, und Licht, der bei der Schulverwaltung der Stadt Hannover beschäftigt ist, würden sich die Führungsaufgaben daher aufteilen, erläutert Wiechmann. Thomschke werde „mehr nach außen wirken“, Licht eher die Fraktionsarbeit im Inneren erledigen.

Männer und Frauen halten sich die Waage

Wiechmann nennt die neue Fraktionsspitze „klug zusammengesetzt“. Kernstadt und Ortsteile seien darin ausgewogen vertreten, und auch der Proporz von Frauen und Männern stimme, heißt es in der Presseerklärung.

Als größte kommunalpolitische Herausforderungen der nächsten Zeit nennen Thomschke und Licht die Neu- und Weiterentwicklung der beiden Schulzentren in der Kernstadt, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Entwicklung der Ortsteile. Diese Aufgaben wolle man weiterhin gemeinsam mit den Koalitionspartnern von den Grünen und der Linken „sozial gerecht und klimaschonend“ gestalten. Rot-grün-rot stellt die Mehrheit im Lehrter Rat.

Von Achim Gückel