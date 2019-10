Lehrte

Wegen gleich zwei Straftaten hat sich ein 61-jähriger Lehrter am Dienstagvormittag vor dem Amtsgericht Lehrte verantworten müssen. Ihm wurde vorgeworfen, unerlaubt 19 Kilogramm Pyrotechnik, sogenannte Polenböller, gekauft und besessen zu haben sowie im Besitz einer von seinem Vater stammenden Waffe gewesen zu sein. Weil der Mann sämtliche Vorwürfe sofort einräumte, kam er noch einmal mit einer Geldstrafe davon. Diese beträgt aber immerhin 2500 Euro.

Böller stammen aus Polen

Wegen der schillernden Farbeffekte und der schönen Optik habe er im November des vergangenen Jahres im Internet Böller für Silvester bestellt, sagte der 61-Jährige vor Gericht aus. Die 19 Kilogramm schwere Ladung kam aus Polen. Rund 350 Knaller waren in dem Karton verstaut. Einen Monat später stand die Polizei vor der Tür des Mannes und wollte nach den explosiven und illegalen Böllern suchen. Den Tipp, dass der Lehrter solche Dinge horte, hatten die Beamten zuvor vom Zoll bekommen. Bei der Durchsuchung wurden die Polizeibeamten schnell fündig. Die Ware wurde konfisziert. Ein Gutachter des Landeskriminalamts ordnete die Knaller schließlich als nicht zugelassen ein.

Polizei findet auch Waffe

Doch die Geschichte hat noch einen zweiten Aspekt: Bei der Hausdurchsuchung stellten die Beamten auch eine Waffe sicher. Das in die Jahre gekommene Kleinkaliber-Gewehr bewahrte der Lehrter unter seinem Bett auf. Die 150 Schuss Munition hatte er an anderer Stelle deponiert. Die Waffe stamme von seinem Vater, räumte der 61-Jährige ein. Sie sei 2014 in seinen Besitz gekommen, als der Senior ins Altenheim musste und man dessen Haushalt aufgelöst habe. Anstatt die Waffe wegzugeben, bewahrte der ruhig und besonnen wirkende Angeklagte diese bei sich auf.

Angeklagter räumt alle Taten ein

Die Staatsanwältin plädierte für eine Geldstrafe von 4500 Euro für beide Straftaten zusammen. Das wiederum erschien dem Verteidiger des 61-Jährigen zu hoch. Sein Mandant sei geständig und habe die Taten eingeräumt. Und der 61-Jährige weise bisher einen tadellosen Lebenslauf auf. Bei den Polenböllern habe sich sein Mandant eben gewaltig geirrt.

Diese Argumentation des Anwalts verwunderte indes Amtsrichter Robert Glas. Dass der Angeklagte noch nie etwas über die Gefährlichkeit von Polenböllern gehört habe, sei kaum zu glauben. „Ist das an Ihnen vorbeigegangen?“, fragte Glaß.

Das Urteil fiel dann trotzdem milder aus, als die Staatsanwältin gefordert hatte: Glaß entschied auf 50 Tagessätze à 50 Euro. Der Böllerkauf in Polen habe somit ein teures Nachspiel. „Und der Spaß an Silvester-Böllern ist Ihnen damit wohl auch vergangen“, sagte Glaß an den 61-Jährigen gewandt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Prozess um Drama im Gericht ist geplatzt

Amtsgericht: Lehrter vertreibt gefälschtes Handyzubehör

Von Katerina Jarolim-Vormeier