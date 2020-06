Die Posse um den neuen Bolzkäfig am Rand von Lehrte-Ahlten ist um ein Kapitel reicher. Schon wieder tritt aus dem Bodenbelag Bitumen aus, erneut muss nachgebessert werden – und wieder einmal steht in den Sternen, wann Kinder und Jugendliche die 195.000 Euro teure Anlage nutzen können. Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ist entsetzt.

Peinliche Posse in Ahlten: Bolzkäfig weist schon wieder Schäden auf

Lehrte - Peinliche Posse in Ahlten: Bolzkäfig weist schon wieder Schäden auf

Lehrte - Peinliche Posse in Ahlten: Bolzkäfig weist schon wieder Schäden auf