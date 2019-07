Ahlten

Der Bolzkäfig hinter dem Feuerwehrgelände am Wiesengrund macht erneut Sorgen. Die 195.000 Euro teure und erst am 22. Mai in Betrieb genommene Anlage ist nun schon zum zweiten Mal gesperrt. Der Grund dafür sind nach Angaben der Stadtverwaltung neu aufgetretene Mängel am Untergrund. Erneut tritt dort Bitumen a...