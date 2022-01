Lehrte

Der Vierbeiner als treuer Begleiter durch die Krise: Das Interesse an Hunden ist während der Corona-Zeit stark gestiegen. Auch in Lehrte. Erstmals sind jetzt in der Stadt mehr als 3000 Hunde gemeldet. Mit Jahresbeginn waren es exakt 3062, sagt Sprecher Fabian Nolting. Vor Corona habe diese Zahl konstant bei etwa 2500 gelegen. Doch braucht Lehrte deswegen nun auch mehr Hundetoiletten?

Diese Frage hat Karin Engelhardt, Leiterin des Fachdienstes für Umwelt und Grünplanung im Rathaus, unlängst mit einem Nein beantwortet. Denn die Unterhaltung der Beutelspender koste eine Menge Geld. „Die Frage ist, ob wir uns das weiter so leisten wollen“, sagte sie in einer Sitzung des Umweltausschusses im Rahmen des Haushaltberatungen. Anderswo ertönt indes der Ruf nach weiteren Hundetoiletten – etwa aus Immensen, wo die SPD im Ortsrat weitere solche Stationen in der Feldmark gefordert hat.

Lehrte hat 60 Hundetoiletten

60 Hundetoiletten mit Beutelspender und Sammelbehälter gibt es im Stadtgebiet, allein 38 davon in der Kernstadt. Schon vor mehreren Jahren konnte sich Lehrte damit rühmen, eine derart große Dichte an Hundetoiletten zu haben wie kaum eine andere Stadt dieser Größenordnung in Deutschland. Auf ihrer Homepage pflegt die Stadt sogar eine Übersichtskarte aller ihrer Hundetoiletten.

Eine von insgesamt 60 in Lehrte: Diese Hundetoilette befindet sich vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum. Quelle: Achim Gückel

Doch der Service für Hundehalter, beim Gassigehen ohne lange suchen zu müssen auf einen Beutelspender für die Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Begleiter zu treffen, kostet Geld. Rund 750.000 Beutel habe die Stadt im vergangenen Jahr beschafft, sagt Sprecher Fabian Nolting. Preis: ein Cent pro Stück. Zudem sind pro Jahr 750 Euro für eine neue Station eingeplant, die eine alte ersetzt. Macht zusammen also mehr als 8000 Euro.

Einmal pro Woche werden alle 60 Hundetoiletten vom Personal des städtischen Bauhofs entleert und mit neuen Beuteln versehen. Auch das sei ein Kostenfaktor, heißt es. Und manchmal machten die Stationen auch auf andere Weise Arbeit. „Sie werden mitunter zweckentfremdet. Wir haben schon einmal jemanden anzeigen müssen, der den Tütenspender komplett entleert hat“, sagt Nolting.

„Die Beutelspender werden gut angenommen“

Indes gebe es immer wieder Wünsche, Hundetoiletten an neuen Standorten aufzubauen. Grundsätzlich sei das ein positives Zeichen, das die Bereitschaft der meisten Menschen groß ist, den Kot der Vierbeiner ordnungsgemäß zu entsorgen, betont der Sprecher. „Die Beutelspender werden wirklich gut angenommen.“ Ob deswegen noch mehr Hundetoiletten her müssen, etwa in der Feldmark, lässt Nolting aber offen.

Diese Hundetoilette am Parkschlösschen ist mit Schmierereien versehen. Pro Jahr plant die Stadt den Ersatz von einem Beutelspender. Quelle: Achim Gückel

Die vor mehr als zwei Jahren ebenfalls aus Immensen an die Stadt herangetragene Idee, die Stationen mit biologisch abbaubaren Beuteln zu versehen, ist indes vom Tisch. Den Bio-Kotbeutel wären etwa fünfmal so teuer wie die herkömmlichen, heißt es. Sie seien unter anderem aus Mais und Zuckerrohr hergestellt und würden zumeist aus China importiert. Das bedeute unter dem Strich alles andere als eine gute Ökobilanz. Und schließlich gelte Hundekot nicht als Biomüll, sagt Nolting. Was in den Sammelbehältern der Hundetoiletten lande, komme daher komplett in die Verbrennung.

Ein Hund kostet 68 Euro Steuern im Jahr

Bei aller Zurückhaltung in Sachen Hundetoiletten: Mehr Hunde in der Stadt bedeuten auch höhere Steuereinnahmen. 68 Euro kostet jedes Tier pro Jahr, ein Zweithund sogar 93 und ein Dritthund 123 Euro. Die Einnahmen summieren sich jährlich auf mehr als 200.000 Euro. In Lehrtes Nachbarstadt Sehnde hat der Rat unlängst eine Erhöhung der Hundesteuer beschlossen – von 63 auf 84 Euro pro Jahr für den Ersthund.

Von Achim Gückel