Lehrte: Brand in Mehrfamilienhaus - fünf Menschen verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Weserstraße in Lehrte sind fünf Menschen verletzt worden. Als die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen bei dem Haus eintraf, standen einige Anwohner auf dem Balkon und auf dem Dach, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Flammen seien vom Keller ausgegangen und der Eingangsbereich habe bereits vollständig in Flammen gestanden. Die Anwohner seien mithilfe von Leitern in Sicherheit gebracht worden.

Zur Galerie Die Feuerwehr rückte am frühen Sonntagmorgen nach Lehrte aus – Keller und Eingangsbereich eines Familienhauses standen in Flammen.

Weitere Personen seien als vermisst gemeldet gewesen, weshalb die Einsatztruppen in das Gebäude eindrangen und die Räumlichkeiten durchsuchten. Den Angaben zufolge konnten alle Menschen aus dem brennenden Gebäude gerettet werden.

Fünf Personen seien vom Rettungsdienst versorgt worden, 14 weitere Anwohner habe die Feuerwehr unverletzt in eine alternative Unterkunft gebracht. Die Brandursache sowie Schadenshöhe war zunächst unklar.

