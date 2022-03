Lehrte

Hat eine Gruppe von Jugendlichen oder jungen Männern in einem Hinterhof am Neuen Zentrum einen Altpapiercontainer angezündet? Diese Vermutung hat die Lehrter Polizei. Sie sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, der sich bereits am Dienstagabend abgespielt hat.

Gegen 18 Uhr war die Nachricht von dem Brand bei der Polizei eingegangen. Die Besatzung eines Funkstreifenwagen, die als erstes am Ort des Geschehens eintraf, bekämpfte die Flammen zunächst mit einem Handfeuerlöscher. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr konnte den Brand dann endgültig löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Der Papiercontainer wurde vollständig zerstört, nach Angaben eines Sprechers waren die Flammen auch auf Holzbohlen an einem Lichtschacht übergegriffen.

Lehrter Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise nach Containerbrand

Die Polizei geht davon aus, dass der Container bewusst in Brand gesetzt wurde. Zeugen hätten eine Gruppe von Jugendlichen oder jungen Männern fortlaufen sehen, heißt es. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer dauern an. Weitere Hinweise nimmt das Kommissariat in Lehrte unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel