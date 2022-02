Lehrte

Der Lehrter Gastronom Vassilios Skopelitis hat Großes vor: Er will seine Brasserie Classic an der Burgdorfer Straße unter Einbezug der ehemaligen Commerzbank kräftig vergrößern und komplett neu gestalten. Mit einer neuen und größeren Küche, barrierefreien und ebenerdigen Toiletten und einer neuen, gemütlichen Einrichtung. Fertig sein soll das Projekt Ende Mai oder Anfang Juni.

Stolze 1,2 Millionen Euro investiert Skopelitis in den bei Lehrtern sehr beliebten Treffpunkt. Manch einer würde das extrem mutig nennen. Gerade in diesen Zeiten, in denen die Gastronomie wie nur wenige andere Branchen von der Corona-Pandemie gebeutelt ist. Skopelitis sieht das anders: „In der Krise muss man investieren.“ Und das tut er nun in das Restaurant, das er seit 24 Jahren führt und liebevoll „mein Baby“ nennt. „Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach“, sagt der Gastronom. „Aber wir haben davor zwei Jahrzehnte lang gut gewirtschaftet.“

Falttüren sind bereits eingebaut, in Kürze beginnen die Umbauarbeiten zur Erweiterung der Brasserie Classic in der ehemaligen Commerzbank. Quelle: Sandra Köhler

Bereits seit einem Jahr tüftelt er gemeinsam mit seinem Architekten daran, wie die Brasserie gut für die Zukunft aufzustellen wäre. Denn trotz der Erweiterung durch den – bei Besuchern sehr beliebten – Wintergarten vor einigen Jahren reichten die aktuell 100 Sitzplätze nicht aus. 170 sollen es nach dem Umbau sein. Eigentlich wollte Skopelitis um die Fläche des ehemaligen Friseurs expandieren. Doch dann gab die Commerzbank bekannt, die Filiale in Lehrte dauerhaft schließen zu wollen. Und Skopelitis plante um. „Es ist ideal, so rücken wir noch näher an die Straße heran“, sagt er. Zudem ließen sich die etwa 500 Quadratmeter direkt an die ursprünglichen Brasserie-Räume anschließen.

Toiletten sind jetzt barrierefrei

Falttüren, die sich im Sommer zu den außenliegenden Sitzplätzen öffnen lassen, hat er bereits einbauen lassen. Mit dem Umbau und dem Entfernen der Zwischenwände in der ehemaligen Commerzbank soll es jetzt losgehen. „Dann bekommen wir für die Schnelltest-Station einen Container, der direkt nebenan vor dem City Center aufgestellt wird, sodass dieses Angebot bestehen bleibt“, sagt Skopelitis. In diesem dann neuen Teil der Brasserie soll auch der Tresen seinen Platz finden. Die neue Einrichtung – „zeitgemäß, aber gemütlich, mit viel Holz und in Naturfarben“ – ist schon bestellt.

Bereits abgeschlossen ist der Einbau von neuen Toiletten. Die befinden sich nun nicht mehr im Keller, sondern sind ebenerdig und vom Gastraum aus durch breite Gänge gut zugänglich. „Das macht es für ältere und körperlich eingeschränkte Menschen genauso leichter wie für Eltern mit kleinen Kindern und Kinderwagen“, sagt der Inhaber der Brasserie. Auch bei den neuen stillen Örtchen für Damen, Herren und Menschen mit Behinderungen hat er darauf geachtet, dass sie nicht nur zeitgemäß, sondern auch funktional sind: mit kontaktfreien Wasserhähnen sowie Seifen- und Handtuchspendern.

Die neuen, ebenerdigen Toiletten sind bereits eingebaut und in Betrieb. Quelle: Sandra Köhler

Mehr Sitzplätze benötigen mehr Personal

Passend zur Erweiterung der Sitzplatzkapazitäten plant Skopelitis auch eine deutliche Vergrößerung der Küche. Die ist auch bereits bestellt und soll zum 10. Mai geliefert werden. Bei derart umfassenden Umbauten werde sich eine komplette Schließung der Brasserie für etwa zwei Wochen im Mai nicht vermeiden lassen, sagt der Inhaber: „Ich hoffe aber, das alles reibungslos funktioniert und wir Ende Mai, Anfang Juni mit allem fertig sind.“

Die Vergrößerung bedeutet auch mehr Arbeitsplätze. Etwa 20 Festangestellte und 15 Minijobber beschäftigt Skopelitis aktuell. Nach dem Umbau werde er den Personalbestand um etwa 25 Prozent aufstocken müssen, kalkuliert er. Das sei nicht ganz einfach, da insbesondere Fachkräfte momentan schwer zu finden seien. „Aber irgendwann wird die Corona-Pandemie ja auch mal vorbei sein“, gibt sich Skopelitis optimistisch. Wenn es die Lage zulasse, will er seine Öffnungszeiten – aktuell von 12 bis 24 Uhr – auch wieder ausweiten und das morgendliche Frühstücksbüfett in der Woche wieder anbieten. Denn das werde von den Gästen doch sehr vermisst, sagt er und schmunzelt.

Von Sandra Köhler