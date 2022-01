Arpke

Seit 1935 gab es in Arpke eine Gaststätte mit dem Namen Braul, doch jetzt ist Schluss. Jürgen Braul, der das Lokal seit 35 Jahren in dritter Generation geführt hat, ist in Rente gegangen, und in seiner Familie habe sich kein Nachfolger gefunden, sagt er. Deshalb hat er am Jahresende die Tür zum letzten Mal abgesperrt. „Ich habe 50 Jahre lang gearbeitet – jetzt will ich mein Leben auch noch ein bisschen genießen“, gibt er als Grund an. Seine Gäste hätten das bereits lange gewusst: „Ich habe ihnen das schon im vergangenen Januar angekündigt.“

Die Schließung habe keineswegs etwas mit wirtschaftlichen Problemen etwa wegen Corona zu tun. „Das ist überhaupt nicht der Fall“, versichert Braul, dessen Großvater die Gaststätte vor 86 Jahren übernommen hatte. Zuvor hatte sie unter dem Namen Ohle firmiert. Zuletzt konnten Gäste in dem traditionsreichen Gebäude gegenüber vom Dorfteich noch sonntagvormittags zum Frühschoppen oder abends ab 17 Uhr auf ein Glas vorbeikommen. Dabei waren die Öffnungszeiten flexibel: „Wenn keiner mehr da war, hab’ ich zugeschlossen“, sagt der Wirt lakonisch. Das sei manchmal schon gegen 22 Uhr gewesen, manchmal auch erst nach Mitternacht.

Gäste kamen zum Klönen in die Dorfkneipe

„Das war eine reine Bierkneipe“, sagt Braul. Eine Speisekarte gab es nicht, „das hat sich hier nicht rentiert“. Die Leute seien gekommen, „um zu klönen und Nachrichten auszutauschen – so wie das eben ist in einer Dorfkneipe“. Auf Anmeldung hat der heute 66-Jährige aber auch Feiern ausgerichtet, für Familien ebenso wie für Vereine. Das ging auch noch weiter, als seine Mutter und sein Bruder gestorben waren, die zunächst noch in dem Familienbetrieb mitgearbeitet hatten.

Im Dorf trauern etliche Bewohner der Gaststätte nach, wie in Internetforen nachzulesen ist. „Wir haben die goldene Hochzeit meiner Eltern dort gefeiert“, erinnert sich Suse Lyding. Christa Lüders hatte im Saal Tanzstunde, und Wolfgang Archimedi verbindet Kindheitserinnerungen wie Faschingsfeiern aber auch Auftritte der Laienspielgruppe „Brummerbühne“ aus Sievershausen mit dem Lokal.

Neue Nutzung steht noch nicht fest

Was aus dem Traditionsunternehmen wird, steht noch nicht fest. Braul möchte es veräußern, hat jedoch noch keinen Käufer gefunden. „Ich führe Verhandlungen mit mehreren Interessenten, aber noch ist nichts spruchreif“, berichtet er. Es sei auch noch unklar, ob in sein Haus wieder eine Gaststätte einzieht, oder eine andere Nutzung erfolgt – beides sei denkbar.

Von Thomas Böger