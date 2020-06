Lehrte

Die Band Brazzo Brazzone trotzt der Corona-Krise und will mit ihren Überraschungskonzerten die Menschen in der Region Hannover aufmuntern. Dabei kommen sie auf Wunsch zu den Bürgern nach Hause und spielen in Vorgärten, vor Mehrfamilienhäusern oder in Hinterhöfen für ihr Balkon- und Fensterpublikum. Am Sonntag, 5. Juli, ist die Band von 16 bis 19 Uhr auch in Lehrte auf Tour.

„Das Bedürfnis nach Livemusik steigt, und es entwickeln sich wieder erste Möglichkeiten“, erklärt Tanja Schulz vom Team Kommunikation der Region Hannover. Das Team hat die Aktion jetzt auf die Beine gestellt, um die Menschen während der Corona-Krise aufzumuntern.

Brass-Band heitert mit fetzigem Stilmix auf

Dafür hat die Region Hannover die hannoversche Brassband Brazzo Brazzone angeheuert. Die Truppe steht für einen fetzigen Stilmix aus Jazz, Rock, Funk, Latin und Balkanbeats. Das Repertoire reicht von Cover-Versionen großer Hits als Brazzo-Brass-Party-Songs über druckvollen Balkanjazz bis zu eigenen Kompositionen. „In Lehrte werden am 5. Juli insgesamt vier Konzerte á 20 Minuten gespielt“, sagt Tanja Schulz. Die Spielorte stehen bislang noch nicht fest. Interessierte können sich bis Mittwoch, 17. Juni, um ein solches Konzert bewerben.

Lehrter sollen ihre eigene Situation schildern

In der Bewerbung sollen die Lehrter ihre eigene Situation schildern und erklären, warum das Konzert gerade vor ihrer Haustür stattfinden soll. Das könne eine verlorene Liebe ebenso wie Einsamkeit im Homeoffice sein, meint Tanja Schulz vom Team Kommunikation. „Die vier Bewerber mit dem größten Bedarf erhalten schnell, unkompliziert und kostenlos ein Überraschungskonzert vor Ort“, verspricht Schulz.

Bewerbungen sind per E-Mail an sandra.van-de-loo@region-hannover.de möglich.

Von Patricia Oswald-Kipper