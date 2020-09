Sievershausen

Was im März 1950 unter der Führung von Spielleiter Wilhelm Wiese begann und seither Jahr für Jahr hunderte von Menschen begeistert, fällt in diesem Jahr aus. Wegen der Corona-Pandemie hat die Sievershäuser Laienschauspielgruppe Brummerbühne ihre Spielzeit 2020 abgesagt. Ausgerechnet die Aufführungen zum 70. Geburtstag der Gruppe fällt damit ins Wasser.

„Leider können wir nicht wie gewohnt unser Publikum unterhalten und zum Lachen bringen“, sagt Uwe Anders von der Brummerbühne. Wegen der Einschränkungen durch Corona und die sich ständig ändernden Bedingungen für öffentliche Veranstaltungen habe man gar nicht erst in die Planung für ein neues Stück gehen können. Fragen nach der Anzahl der gestatteten Zuschauer, dem Kartenvorverkauf, dem Mund-Nasen-Schutz für die Schauspieler, der Gestaltung der Übungsabende seien nicht abschließend zu beantworten gewesen. „Alles war und ist noch ungewiss“, meint Anders, der auch auf die Bedenken mancher Mitglieder des Ensembles in Bezug auf die Gesundheitsgefährdung hinweist.

Keine Aufführungen vor Weihnachten und im Januar

„So entschieden wir schweren Herzens, die diesjährige Saison ausfallen zu lassen“, sagt Anders. Man hoffe aber, im kommenden Jahr wieder wie gewohnt auf die Bühne gehen zu können. Die Spielzeit der Brummerbühne umfasste in den vergangenen Jahren stets zehn Aufführungen in der Vorweihnachtszeit und am ersten Wochenende im Januar.

Die Brummerbühne hatte sich von ihrer Premiere 1950 bis heute kontinuierlich entwickelt. Über die Jahre hinweg bildete sich rund um die Schauspieltruppe eine Crew von Helfern, die Bühne, Requisite, Technik und Transport von Bühnenelementen sowie die Abteilungen Maskenbild und Catering übernahmen. Die Gruppe ist schon seit vielen Jahren eine Sparte im TSV Sievershausen.

Eine Absage gab es auch schon 2016

Schon im Jahr 2016 hatte die Brummerbühne ihre Spielzeit absagen müssen. Damals war ein tragischer Todesfall im Ensemble der Grund.

Von Achim Gückel