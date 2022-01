Immensen

Schon seit vielen Jahren gibt es in Immensen eine private Buchausleihe, in der sich Bücherfreunde bedienen können. Jetzt sind die Regale an einen besonders attraktiven Standort umgezogen. Sie stehen neuerdings im Café des Dorfladens an der Bauernstraße.

„Ihr könnt also zu den normalen Dorfladen-Öffnungszeiten kommen, Bücher ausleihen, vorbeibringen oder direkt vor Ort lesen“, schreibt Björn Bähre, Geschäftsführer des Dorfladens in einer Mitteilung. Das Geschäft ist montags bis freitags zwischen 6.30 und 18.30 Uhr sowie sonnabends zwischen 7 und 13 Uhr geöffnet. Zudem sei die Buchausleihe nun leichter zu erreichen. Und schließlich wolle man neben die Regale noch einen Sessel und einen Beistelltisch platzieren. „Falls es sich jemand gleich vor Ort gemütlich machen möchte“, sagt Bähre.

Buchausleihe existiert schon seit 2005

Die Buchausleihe in Immensen gibt es seit Anfang 2005. Ins Leben gerufen und betreut wurde sie stets von Marianne Graßmann. In den ersten Jahren nutzte sie Büroräume an der Bauernstraße, später dann die Verwaltungsnebenstelle im alten Feuerwehrhaus, schließlich Räume in der ehemaligen Postfiliale und nun im Dorfladen.

„Dieses Erweiterung unseres Angebotes für Jung und Alt freut mich ganz besonders und sie macht auch unser Café attraktiver“, meint Dorfladen-Mitarbeiterin Katharina Wrede.

Von Achim Gückel