Lehrte

Das neu gegründete Bündnis „Lehrte solidarisch“ trifft in der Stadt auf breite politische Unterstützung. Zu der für Sonntag, 16. Januar, geplanten ersten Demonstration der Gruppe, die für eine solidarische Pandemiebekämpfung kämpft und sich gegen rechte Verschwörungstheorien wendet, haben Parteien und das örtliche DGB-Ortskartell ihre Unterstützung angekündigt. Die zunächst mit 30 Teilnehmenden angemeldete Kundgebung werde vermutlich weitaus größer ausfallen, meint Jonas Prüß, Sprecher des Bündnisses.

Die Demo, die um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz startet und dann in einem Marsch über die Berliner Allee bis zur Burgdorfer Straße ziehen wird, soll einen Gegenpol zu den sogenannten Spaziergängen von Gegnern der Corona-Maßnahmen setzen.

Wer bei der Kundgebung auf dem Rathausplatz sprechen wird, ist indes noch unklar. Nicht angemeldete sogenannte Spaziergänge mit Corona-Leugnern und Anhängern von Veschwörungsmythen hatte es in jüngerer Vergangenheit, etwa am zweiten Weihnachtstag, auch in Lehrte gegeben. Es seien dabei aber nur sehr wenige Teilnehmende registriert worden, sagt die Polizei.

Breite politische Unterstützung

Prüß ist einer der Lehrter Aktivisten in der Gruppe von Fridays for Future. „Lehrte solidarisch“ wurde zunächst von der örtlichen SPD und den Jusos unterstützt. In der vergangenen Woche haben laut Prüß auch der örtliche Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Grünen, die Linke sowie die Wählergemeinschaft „Wir für Lehrte“ ihre Unterstützung zugesichert.

„Viel zu lange haben wir den ,Spaziergängern‘ und ihren unangemeldeten Versammlungen in vielen Städten den Raum gelassen, unsere Gesellschaft abzubilden und damit zu spalten“, sagt nun Adriana Simecek, Krankenschwester und Ratsfrau der Linken in Lehrte. „Wir brauchen einen solidarischen und weltoffenen Umgang mit der Pandemie“, fordert sie. Diese Einstellung gelte es nun, auf die die Straße bringen, und zwar mit Maske und Abstand und einem klaren Nein zu Verschwörungstheorien.

„Rechte Verschwörungsmythen“

Reinhard Nold, Vorsitzender des DGB in Lehrte warnt zudem davor, dass rechte Gruppen zunehmend Menschen vereinnahmten, die teils berechtigte Fragen zur Impfung hätten. „Wir dürfen diese Menschen nicht verlieren“, meint der Gewerkschafter.

Prüß selbst sieht in den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen rechte Verschwörungsmythen verborgen, die eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien. „Lehrte solidarisch“ fordere daher eine von Erkenntnissen der Wissenschaft geleitete Pandemiebekämpfung.

Die Arbeit im Gesundheitswesen müsse zudem attraktiver und besser bezahlt werden. „Außerdem fordern wir eine global gerechte Verteilung des Impfstoffs“, sagt Prüß. Und schließlich müssten beim Pandemiemanagement alle gesellschaftlichen Gruppen mitgenommen werden.

Maskenpflicht und Abstandsgebot bei Demo

„Wir freuen uns, dass die Forderung nach solidarischer Pandemiebekämpfung offenbar eine so breite Zustimmung in der Gesellschaft findet“, sagt Prüß nun mit Blick auf die breite Unterstützung. Er bittet ausdrücklich darum, die Auflagen für die Demo einzuhalten. Die Stadt Lehrte hatte unlängst eine neue Verfügung erlassen, nach der für Versammlungen im Freien das Tragen von FFP2-Masken sowie ein Abstandsgebot von 1,50 Metern gilt. „Und kommt am besten getestet“, rät Prüß allen, die zur Demo kommen wollen.

Dass auch in Lehrte in den vergangenen Monaten ein politischer Ruck in Richtung radikale Rechte zu beobachten sein, steht für Prüß außer Frage. Seit einigen Monaten tauchten in der Stadt häufiger Sticker rechtsradikaler Organisationen auf, verbunden mit antisemitischen Schmierereien. „Dem stellen wir uns entgegen“, meint der Sprecher.

Von Achim Gückel